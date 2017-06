Cameroun : Maroua dotée d'une Centrale thermique de 10 MW opérationnelle d'ici juillet 2017

Les coupures d’électricité sont quasi-inévitables dans le Réseau Interconnecté Nord, en moyenne 24 heures par semaine. Et pour cause, la vétusté mais surtout la saturation de la centrale de Lagdo tel qu’indiqué par le générale d’Eneo. En effet s’il fonctionne à plein régime, depuis sa mise en service il y a 34 ans (1983), le barrage de Lagdo « sous l’effet des phénomènes naturels tels que l’âge et l’érosion des terres environnantes, donne quelques signes de faiblesse. Situation devenue pénible pour nous et nos clients Mais avec une demande qui croit de 7.8% par an, 72 MW de puissance à la pointe a déjà été atteinte cette année. C’est dire que l’ouvrage est arrivé presqu’à saturation sur le plan électromécanique, et en plus, sur le plan de l’exploitation, le remplissage de son réservoir souffre de aléas climatiques et environnementaux. » A précisé le Directeur Général d’Eneo à l’intention du ministre

basile ATANGANA KOUNA et de l’important parterre d’autorités administratives présentes pour la visite du patron de l’eau et de l’énergie au barrage de Lagdo. N’étant pas sourd aux difficultés que cette situation peut induire pour les populations du Grand Nord, le Ministre de l’eau et de l’énergie, Basile ATANGANA KOUNA s’est voulu rassurant, « Le problème est bien identifié, et les solutions sont en cours d’implémentation. ». À cet égard il annonce l’installation et la mise en service en juillet prochain d’une Centrale thermique de 10 MW à Maroua, dont l’apport sera « de réduire à près de 80% le niveau actuel de coupures pour défaut de production. ». Dans la mosaïque des solutions à long terme qui permettront résoudre de manière durable le problème d’électricité dans le RIN, le Dr Basile ATANGANA KOUNA laisse entendre que « Le premier projet concret que je voudrais évoquer ici, est le Projet Bini à Warak dans l’Adamaoua. Il apportera 75 MW au réseau Nord, soit à lui seul, plus de la capacité demandée actuellement à la pointe. Donc en réalité, avec la mise en service prochaine de cet aménagement, le RIN devrait être largement excédentaire en matière de capacité d’énergie installée. Dans le moyen terme, la société ENEO va construire deux centrales solaires à Maroua et à Guider, d’une capacité respective de 15 et 10 MW, soit 25 MW au total. Les procédures de contractualisation des entreprises sont déjà en cours. Toujours dans le même sens, le Conseil d’Administration de cette même société vient de l’autoriser à construire une autre centrale solaire à Ngaoundéré » et de poursuivre qu’ « Avec l’accompagnement de la Banque Mondiale, nous envisageons connecter les Réseaux Interconnectés Sud et Nord ; Ce qui permettra un échange d’énergie et une plus grande marge de manœuvre dans l’approvisionnement en électricité. » Le Ministre a indiqué pour conclure que l’ensemble des dossiers techniques de la réhabilitation du barrage de Lagdo sont disponibles et n’attendent que le financement pour démarrer. Ces mesures viennent se greffer à celles évoquées par le Directeur Général d’ENEO prises pour atténuer le désagrément qui est celui des habitants du septentrion. « L’amélioration du temps d’intervention pendant les pannes et opérations de maintenance sur le réseau, l’obtention de l’effacement de certaines industries grosses consommatrices d’énergie pendant les heures de pointe. La diffusion d’un plan de rationnement dans les médias. » Le directeur général d’ENEO en appelle à la patience et à la patience et à la collaboration des populations pour ce qui est de l’amélioration du rendement du système électrique (protéger les poteaux bois des feux de brousses, les pylônes du vandalisme, signaliser les pannes et les situations dangereuses…)