Cameroun - Yaoundé/Bertoua: Les agences de voyage dans l'impasse

Ce n’est pas l’affluence des grands jours dans les agences de voyage qui desservent la région de l’Est Cameroun. A 12h, ce jeudi 27 avril, la salle d’attente de l’agence Narral express à Yaoundé est presque vide. Juste quelques passagers assis sur les bancs. La raison de cette situation : un accident de la circulation survenu dans la nuit du 25 au 26 avril dernier, à Nkoabang, un quartier périphérique de la ville de Yaoundé. Accident qui a paralysé durant des heures la circulation sur cet axe qui relie Yaoundé à Bertoua. «Les passagers ont dormi dans le bus à Nkoabang pour des raisons de sécurité. L’attente était tellement longue, mais nous n’avons pas eu le choix. Ce n’est qu’à 8h hier (26 avril, Ndlr) que les voitures qui ont quitté Bertoua avant-hier (25 avril, Ndlr) à 20h sont arrivées à Yaoundé», explique Joseph Mbida, convoyeur dans une de

ces agences de voyage. Les faits sur le terrain semblent cependant indiquer que tout est finalement revenu à la normale. «Nous avons déjà chargé deux bus et reçu un autre qui venait de l’Est. La situation a été décantée très tôt ce matin (hier Ndlr). Des responsables du ministère des Transports ont créé une piste qui permet aux véhicules de circuler», explique M. Yaya, chef d’une agence de voyage. Une situation qui vient, selon des employés de ces agences, ajouter de l’huile sur du feu. «Les passagers n’abondent pas sur la ligne de Yaoundé en direction de la région de l’Est. Cet accident ne vient en rien arranger les choses. Au lieu de six départs quotidiens, nous n’avons que fait trois. Nous avons perdu beaucoup d’argent», se lamente un responsable d’agence. Les passagers rencontrés eux, disent ne pas avoir connaissance d’un accident sur l’axe Yaoundé-Bertoua. «C’est vous qui m’informez d’un quelconque accident sur cette route. Je viens d’arriver à l’agence, j’ai déjà mon billet et je n’attends que le top départ», avoue Carole Ngono, passager. Selon certains convoyeurs, l’accident serait causé par la présence sur la chaussée d’un camion-container en panne depuis plusieurs semaines. «Le premier accident survient à un virage entre un camion qui transportait des sacs de riz et un grumier. C’est donc à ce niveau que se trouve le camion-container. Les accidents des bus de Narral, Danay et le camion transportant des oignons sont juste des dégâts collatéraux. Heureusement qu’on ne dénombre aucun mort. Juste quelques blessés», narre Dahirou, automobiliste accidenté. Ces derniers pointent un doigt accusateur sur le ministère des Transports qui a laissé un engin en panne sur la voie pendant des semaines.