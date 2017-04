NGNIE JOSEPH KAMGA, président du conseil de l'ordre des avocats annonce la fin de la grève des avocats anglophones et la reprise des activités le 02 mais 2017

A la suite des sessions extraordinaires du Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun, tenues respectivement à Buea et à Bamenda les samedis 18 et 25 Mars 2017, lesquelles sessions ont été immédiatement suivies de réunions de travail entre les Avocats des deux régions anglophones et le Conseil de l’Ordre, Il avait été recommandé la mise en place d’un cadre unique de réflexion, comprenant à la fois les Anciens Avocats du Sud-Ouest et du Nord-Ouest.

Par Décision N° 038/BOABC/ADM/03/17 du 31 mars 2017, le Bâtonnier de l’Ordre a mis en place un Conclave d’anciens Avocats du Nord-ouest et du Sud-Ouest, auquel ont été intégrés quelques jeunes Confrères, avec pour mission d’arrêter les modalités de reprise des activités professionnelles par les Avocats résidant dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

Ce conclave s’est réuni à Bamenda le 1er avril 2017, puis à Buea le 08 avril 2017.

Prenant acte des réponses du Gouvernement aux revendications exprimées par les Avocats anglophones, telles qu’annoncées par le Garde des Sceaux lors de sa conférence de presse du 30 mars 2017, et de la création par le Ministre de la Fonction Publique d’un Comité Ad-Hoc chargé d’organiser le recrutement spécial d’Auditeurs de Justice et de Greffiers de culture Common Law,



Le Conclave a unanimement formulé les recommandations suivantes à l’attention du Bâtonnier:

1- Autorise le Bâtonnier de l’Ordre à poursuivre

le dialogue engagé avec le Gouvernement relativement aux revendications exprimées par les Avocats de la Common Law.2- Déclare que les Avocats des Régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest reprendront leurs activités le 02 mai 2017, dans l’attente de l’implémentation effective des recommandations du Comité ad hoc qui ont été adressées au Premier Ministre, et qui ont été approuvées par le Chef de l’Etat.3- Demande au Bâtonnier de réunir de nouveau le Conclave le 30 juillet 2017 pour évaluer les progrès accomplis dans l’implémentation effective des recommandations du Comité ad hoc.Au nom du Conseil de l’Ordre, le Bâtonnier remercie très sincèrement ses Confrères de ces deux régions pour la confiance renouvelée à l’endroit des Instances dirigeantes du Barreau.Il remercie plus spécialement les membres du Conclave qui ont consenti d’énormes sacrifices, et qui n’ont ménagé aucun effort aux fins d’aboutir à la normalisation de la situation.Il prend acte de toutes leurs recommandations, et annonce que les Avocats reprendront leurs activités dans les ressorts des Cours d’Appel du Sud-Ouest et du Nord-Ouest le 02 mai 2017.Il s’engage enfin à poursuivre avec le Gouvernement, les négociations tendant à la satisfaction effective des demandes exprimées par les Avocats d’extraction anglophone, de même qu’à la libération de ses deux confrères actuellement détenus à Yaoundé.A très court terme, le Bâtonnier, accompagné d’une délégation du Conseil de l’Ordre, se rendra à Buea et à Bamenda, pour rencontrer les chefs de juridictions avec lesquels seront définies les modalités concrètes de reprise du travail.Le Bâtonnier tient à souligner que ce retour à la normale n’est que le fruit du dialogue entre le Gouvernement et le Barreau, dialogue qu’il convient de renforcer et de perpétuer, en faisant à la fois montre de détermination et de responsabilité.