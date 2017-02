Cameroun - Transport Urbain: Les premiers vrombissements de la Stecy

Les problèmes de mobilité urbaine que rencontrent les habitants de ville de Yaoundé devraient connaître une amélioration dans les prochains jours. La Société de transport et équipements collectifs de Yaoundé (Stecy SA), nouvelle entreprise chargée d’assurer le transport de masse par bus, a officiellement lancé ses activités hier. Une cérémonie protocolaire a même été organisé pour symboliser ce démarrage lundi 13 février sur le site de la société sis à Nlongkak. Dans les prochains jours, 20 autocars, 10 bus de marque Mercedes et 13 bus Coasters, contribution de la Communauté urbaine de Yaoundé, vont desservir 5 lignes pilotes dans la ville de Yaoundé. Avec une ligne spéciale qui partira de l’université de Yaoundé I pour l’université de Yaoundé II en vue de faciliter le déplacement des étudiants entre les deux institutions. Une autre ligne spéciale partira de Camtel pour l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen. « Ces véhicules ne sont

que les premiers d’une longue série. D’ici fin juin 2017, on aura le total des 150 bus climatisés et tropicalisés, tel que le prévoit le contrat qui nous lie avec l’Etat du Cameroun », rassure Miguel Fierens de Morais, président du conseil d’administration de Stecy. Pour avoir accès à ces bus, « l’Etat a décidé de fixer le prix du ticket à un niveau social de 200 FCFA, quelle que soit la distance. Un prix accessible aux élèves, étudiants, commerçants, travailleurs, etc., alors même que le prix réel d’équilibre se situe autour de 300 FCFA. Chaque voyage d’un usager sera ainsi subventionné à près de 100 FCFA par l’Etat, soit une subvention annuelle évaluée à 1,75 milliard de FCFA », selon le ministre des Transports (Mintrans), Edgard Alain Mebe Ngo’o. De plus, le Mintrans indique que dans un contexte de forte croissance démographique, les bus qui seront mis en circulation dans les prochains jours auront pour but de renforcer l’offre des cars ou minibus, des taxis de ramassage et des mototaxis. Le Mintrans et sa suite ont d’ailleurs fait un voyage inaugural à bord d’un bus VIP de marque Mercedes, équipé de caméras de surveillance sur la ligne Minpostel-Camp SIC Mendong. Tout le long du trajet, les populations de Yaoundé ont acclamé le retour du transport urbain par bus. « Je suis ravi de savoir que la nouvelle société a lancé ses activités. Nous pouvons désormais partir de Mendong pour le centre-ville à moindre coût surtout dans le confort », se réjouit Dieudonné Kamdem, un habitant du quartier Mendong. Pour Franklin Ashu, étudiant en droit à l’université de Yaoundé II, avoir initié une ligne spéciale pour les étudiants va contribuer à réduire considérablement les dépenses liées au transport. « Moi, je paie généralement 200 FCFA partant de la cité universitaire de l’université de Yaoundé I pour la Camair. Là-bas, je dois débourser 250 FCFA et parfois plus pour le car qui va me transporter au campus de Soa. Je ne peux que me réjouir à l’idée de savoir que je dois désormais payer 400 FCFA, aller et retour, au lieu 900 FCFA comme c’est le cas jusqu’ici », argumente Franklin Ashu.Lors du lancement hier lundi des activités de Stecy, le Mintrans Edgar Alain Mebe Ngo’o a rappelé à l’opérateur portugais les obligations qui figurent dans son cahier de charges et qui doivent être impérativement réalisées. Il s’agit de la construction de 26 terminaux bus ultra modernes équipés de toilettes, de kiosques à journaux et de points de billetterie pour les tickets et abonnements. Mais aussi, la construction de 65 abris-bus et de 579 arrêts-bus, tous dotés de systèmes d’information aux usagers portant minimalement sur la fréquence et les horaires de passage des bus. L’installation d’un atelier d’entretien et de maintenance des bus, équipé selon les standards les plus élevés dans le domaine, ainsi qu’un centre de formation pour la mise à niveau des techniciens, des conducteurs et des agents commerciaux, selon les dispositions du contrat qui lie l’Etat du Cameroun à Eximtrans Africa Sarl/Irmaos Mota.