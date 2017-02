Cameroun: Brenda Biya dans le Top 7 des plus belles filles de président

Très présente sur les réseaux sociaux, malgré ses faits souvent objet de polémique, l’étudiante de l’université de Californie devance plusieurs autres filles. A la tête de ce classement se trouve Ange Kagame, l’unique fille du président Paul Kagame du Rwanda. Titulaire d’un diplôme en science politique, elle fait partie de l’équipe de communication de la présidence rwandaise, informe le magazine Buzzyafrica. En troisième position, on a Zahra Buhari, la fille du président nigérian Muhammadu Buhari. Isabel Dos Santos, 43 ans, la femme la plus riche et la plus puissante d’Afrique selon le magazine Forbes occupe la 4ème position. Elle est suivie de Malika Bongo du Gabon, Ngina Kenyatta du Kenya et Sikhanyiso Dlamini du Swaziland.