Cameroun - Mort de Mgr Bala: La Justice contredit l'Eglise catholique

La noyade est la cause la plus probable du décès de l’évêque ». C’est cette conclusion, presque sentencieuse, qui frappe le lecteur qui a pris connaissance hier du communiqué de presse de Jean Fils Ntamack. Le procureur général près la Cour du Centre s’est alors exprimé le 4 juillet au sujet de la « mort suspecte » de Mgr Jean Marie Benoît Bala, découvert le 2 juin dans les eaux du fleuve Sanaga. Dans la foulée, le procureur informe l’opinion publique de ce que l’enquête judiciaire « se poursuit activement ». Au stade actuel des investigations, poursuit Jean Fils Ntamack, les enquêteurs ont auditionné de nombreuses personnes et procédé à diverses perquisitions. Les informations recueillies dans ce cadre, sont en cours d’exploitation aux fins de la manifestation de la vérité. Le procureur révèle que des autopsies ont été pratiquées sur la dépouille mortelle de l’évêque de Bafia. Après un

premier examen par deux collèges de médecins locaux les 2 et 22 juin 2017, il a été décidé de recourir à une expertise internationale via Interpol. Les médecins légistes commis à cet égard par Interpol, à savoir le Pr Michael Tsokos, directeur de l’Institut de médecine légale de Berlin en Allemagne et le docteur Mark Mulder, coordinateur de l’Unité d’identification des victimes des catastrophes à Interpol, sont arrivés au Cameroun le 29 juin 2017. Le communiqué du procureur reste muet sur l’identité des légistes camerounais. Mais M. Ntamack indique que, après examen approfondi, les médecins ont « relevé l’absence de toutes traces de violence sur le corps du défunt et ont conclu à cet égard que la noyade est la cause la plus probable du décès de l’évêque ». Il conclut : « les constatations médico-légales étant achevées, le corps de Mgr Jean Marie Benoît Bala a été remis ce jour aux autorités de l’Eglise catholique aux fins d’inhumation. Les investigations en vue de déterminer les circonstances exactes de ce drame, se poursuivent. Les conclusions de l’enquête y afférente seront portées le moment venu à la connaissance du public ». C’est le 2 juin dernier, il y a un peu plus d’un mois que Jean Fils Ntamack, avait annoncé qu’à la suite de la découverte du corps de Mgr Jean Marie Benoît Bala, dans le fleuve Sanaga, au lieudit Tsang par Monatélé, une enquête judiciaire a été ouverte à cet effet pour « mort suspecte ». Toujours selon Jean Fils Ntamack, cette enquête est conjointement diligentée par la direction de la police judiciaire et le Service central des recherches judiciaires de la gendarmerie. Ces différents services sont placés sous l’autorité des procureurs de la République près les tribunaux de Bafia et de Monatélé et sous la supervision du procureur général près la Cour d’appel du Centre. L’ouverture d’une enquête par la Justice est un indicateur que la thèse du suicide avancée au sein de l’opinion n’est plus la seule piste possible. Le procureur général n’écartait donc pas l’option d’un crime commis par un tiers. Mgr Jean Marie Benoît Balla, âgé de 59 ans, été retrouvé sans vie le vendredi 2 juin dans le fleuve Sanaga. Ceci après trois jours de disparition. C’est son véhicule stationné sur le pont du cours d’eau qui a attiré l’attention. L'on a retrouvé à l’intérieur dudit véhicule ses pièces personnelles (carte d’identité, permis de conduire,) et un mot écrit à la main sur un bout de papier : « Je suis dans l’eau ». Ce qui a amené à penser à un suicide. Né en mai 1959 à Oveng non loin de Mbalmayo dans le Nyong et So’o, Mgr Jean Marie Benoît Bala est originaire de Mbankomo dans le département de la Mefou-Akono, région du Centre. Il a été nommé évêque du diocèse de Bafia par le pape Jean Paul II le 5 mai 2003 en remplacement de Mgr Athanase MBalla qui avait démissionné pour limite d’âge.