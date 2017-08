Cameroun : 7 morts et 42 blessés dans un accident de la route

Un gros porteur de l’agence Général Express a été fauché par un camion-plateau aux environs de 5h du matin ce vendredi faisant des pertes en vies humaines.

Un autobus de 70 places appartenant à l'agence de voyage Général Express parti de la capitale Yaoundé pour la région de l'Ouest s'est heurté vendredi vers 4h heure locale (3h GMT) à un camion près de Bandjoun, dans le département de Koung-Khi (Ouest).

Les personnes blessées ont été envoyées à l'hôpital de Mbouo Bandjoun et à l'hôpital de Bafoussam, a indiqué le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, sur le lieu de l'accident, cité par la chaîne nationale CRTV.

Selon les premières estimations du service de sécurité, l'accident a été causé par un excès de vitesse, phénomène non moins fréquent dans le pays.

On le sait, les routes camerounaises sont très meurtrières, ce nouveau drame de la route

vient de le confirmer. On comptait plus de 10 000 accidents de la route enregistrés au Cameroun entre 2008 et 2010. Selon la Banque mondiale, cette tendance risque malheureusement d’évoluer à la hausse est de 80% d’ici à 2020. On ne le dira donc jamais assez, soyez prudent sur la route, une vie enlevée ne reviendra plus.