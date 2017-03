Cameroun – Rentrée Parlementaire : Députés et sénateurs reprennent du service ce 13 mars 2017

La 1ère session ordinaire de l’année législative 2017 aura lieu le 13 mars prochain au Palais des congrès et au palais de verre de Ngoa- Ekellé respectivement pour le Sénat et l'Assemblée Nationale.

Le bal de cette rentrée sera ouvert par l'Assemblée Nationale sous la présidence de Enow Tanjong (doyen d'âge) à 11 H précise. À la chambre Haute, cette 1ere session ordinaire de l'année législative 2017 va débuter à 16H et sera présidée par Nfon Victor Mukete (doyen d'âge). L'ordre du jour qui va meubler ces séances d'ouverture dans les différents hémicycles est plus ou moins connu.

Les 100 sénateurs et les 180 députés que compte le parlement camerounais vont indubitablement comme d'accoutumée accueillir

les corps constitués nationaux et le corps diplomatique, comme le recommande les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, les bureaux définitifs des deux chambres seront constitués ( 23 du côté de l’Assemblée nationale et 17 au Sénat).

Par la suite, les représentants des deux chambres du parlement vont procéder à l’examination des textes de lois déposés par le gouvernement ou des propositions des lois

issues des membres des différentes chambres, tel que prévu dans la constitution du Cameroun.Le contexte s'y prête, nul doute que cette session ordinaire mettra un point d'orgue sur la crise dans les régions anglophones qui n'en finit pas malgré les multiples manœuvres engagées par les officiels camerounais. Les parlementaires pourront aussi revenir sur les exactions de la secte terroriste Boko Haram , dont les offensives se multiplient sans cesse aux frontières et sur le sol camerounais.Cette rentrée parlementaire se fera en filigrane de la course à l'élection présidentielle prévue pour 2018, pour laquelle la liste des candidats s'allonge sans cesse devant la pléthore de motions de soutien formulées à l'intention de Paul BIYA, le président actuel de la république du Cameroun.