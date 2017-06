Cameroun: Après le décès de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, l'opinion fait son requiem

Infos, intox et manipulations se chevauchent et se bousculent. Chacun dit sa messe sur le sujet. Des cercles se prennent les pieds dans la sacristie.

Mgr Jean-Marie Benoît Bala est mort. L’affaire, eu égard à son profil, fait glousser le pays tout entier. « Fake news », grands et petits scoops proposent chaque jour des problématiques subordonnées à de grands intérêts. C’est que le contexte du décès de l’évêque du diocèse de Bafia commande un ensemble de questions. Par exemple: quel lobby pourrait être en lisière? Quelle idéologie ce deuil est venu secouer ou commence à secouer? De fait, chrétiens et non chrétiens, anonymes et personnes d’envergure moindre ou grande, se lancent dans un exercice consistant à faire fleurir les non-réponses. Pour contourner ces dernières, un système de valeurs implicites que les gens ont intériorisées se met en évidence. Au sein de l’opinion, on affirme que: «la société est pourrie, l’église ne l’est pas moins». Dès lors, rien n’interdit de voir une main criminelle derrière la disparition tragique de l’évêque. Et parce que l’on n’a

pas de réponse à la question de savoir où allait Mgr Bala à 23 heures, les uns et les autres construisent des parades. Celles-ci doivent une grande partie de leur cohérence, de leur logique, à d’autres questions du genre : Mgr avait-il un problème ? Si oui, avec qui? Etait-il acculé financièrement ? Pourquoi la veille de sa mort a-t-il voulu en savoir plus sur l’état des comptes bancaires de sa circonscription ecclésiastique? D’un coup, au niveau des réseaux sociaux et autres cénacles on n’hésite pas à convoquer les frasques de curés et les autres scandales. Tous se justifient en admettant qu'il y a de «sérieuses raisons de douter» de la véracité du contenu des premiers éléments d’enquêtes qui, chaque minute, fuitent du cadre de ceux qui souhaitaient faire œuvre de transparence vis-à-vis de l’opinion. Homosexualité, pédophilie, chantage sont mis aussitôt sur la table. Dans cet embrouillamini, certains cercles tirent leur épingle du jeu en voyant invalidée une thèse contraire à leur idéologie. Chaque camp accuse l’autre de vouloir reprendre de la hauteur grâce à ce deuil. Dans ce jeu, l’Eglise catholique pour qui le suicide est un crime se positionne pour faire barrage à cette thèse. Dans l’opinion, on dit que cette institution s’emploie à éviter toute complication potentiellement explosive au cas où il s’avérait que Mgr Jean-Marie Benoît Bala se serait suicidé. Toujours sur les réseaux sociaux, certains ont dégainé des noms de «vrais commanditaires» pour mieux ouvrir le parapluie. «Ils ont tué cet évêque!», entend-on. Vraies ou fausses, ces accusations jettent le trouble sur le rôle des quelques personnes dont la stratégie depuis l’annonce de la mort de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, a consisté à prendre leurs distances vis-à-vis du drame.