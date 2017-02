Cameroun : des titres publics d'un montant maximum de 300 milliards de FCFA à émettre pour l'exercice 2017

L'investissement dans le domaine routier, l’approvisionnement en eau potable, l’électrification, voilà les domaines pour lesquels sera alloué ce financement de l'État camerounais. Ces projets sont disséminés dans la quasi-totalité des régions du Cameroun. On peut mentionner entre autres l’alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs à partir du fleuve Sanaga, les travaux de construction du port de Kribi, l’autoroute Yaoundé-Nsimalen.

La loi de finances 2017 dispose que soient émis au total des titres publics d’un montant de 560 milliards de FCFA. Les 300 milliards à allouer représentent passablement la moitié de ce plafond financier qui sera consacrée exclusivement au développement de certains projets socio-infrastructurels.

Pour ce qui est du budget en cours du Cameroun , on note une augmentation de 139,1 milliards en valeur absolue et de 3,3 % en valeur relative puisqu'il s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de

4373,8 milliards de FCFA, contre 4234,7 milliards de FCFA en 2016.Avec des recettes fiscales d'un peu plus de 2519,13 milliards de FCFA, les revenus du secteur pétrolier estimés à 495,1 milliards bien d'autres recettes (non fiscales), plafonnées à 129,7 milliards et autres prêts sont autant de cordes que le Cameroun a à son arc pour atteindre ces objectifs colossaux.