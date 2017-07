Cameroun - Mort de Mgr BALA: Les évêques s'opposent à la décision de Justice

Après 1 mois et un plus d'une semaine que son corps a été retrouvé sous les eaux de la Sanaga, le mystère reste entier sur les raisons réelles de la mort de Mgr Jean-Marie Benoît BALA. Le communiqué signé de Mgr Samuel KLEDA est sans appel, le défunt évêque de Bafia n'est pas mort suite à la noyade, comme on le laissait déjà prospérer, il a été assassiné "la certitude morale des évêque[à cet égard, ndlr] repose sur le fait que, le corps qu'ils ont vu et reconnu au bord du fleuve Sanaga et à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, et qui était la dépouille de Mgr Jean Marie Benoît Bala, portait des marques de violence". C'est pourtant de ce même corps que parlaient des experts internationaux dont le professeur Michael TSOKOS, Directeur de l’Institut de médecine légale de Berlin et le Docteur Mark Meulder, Coordinateur de l’Unité

d’identification des victimes des catastrophes à Interpol, lorsqu'ils affirmaient mordicus n’y avoir observé aucune trace de violence sur suite à l'autopsie; le Procureur Général Près la Cour d'appel du centre, Jean Fils NTAMACK avait alors conclu de ce point de vue, le 04 juillet dernier, que "la noyade est la cause probable du décès d l'évêque". Dans la veine de ces contradictions à l'endroit de la décision de justice, les évêques du Cameroun affirment , entre les lignes de la note, ne pas être en possession du corps du prélat. En clair, la communiqué de ce 10 juillet vient juste réitérer la position de la CENC étayée dans le Premier communiqué du 13 juin 2017. Elle invite par ailleurs les fidèles à rester en prière pour le repos de l'âme de Jean-Marie Benoît BALA. À l'évidence, la seule certitude à ce jour reste le fait que L'ÉVÊQUE DE BAFIA EST MORT, sans doute saura-t-on bientôt comment et ce qu'il en sera de son inhumation initialement prévue se tenir le 15 juin dernier.