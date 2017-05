Cameroun - Football : Des arnaqueurs aux trousses des joueurs camerounais

Alors que la liste des joueurs sélectionnés pour le stage de préparation des lions indomptables est indisponible, des anonymes se sont avancés pour adresser des fausses convocations à des clubs nationaux et internationaux, les officiels de la FECAFOOT entendent sévir.

Les CHAMPIONS D’AFRIQUE sont accablés par des champions de l’arnaque. C’est entre les lignes d’un communiqué rendu public ce 12 mai que la FECAFOOT a lancé cette alerte à l’endroit des clubs nationaux et internationaux « DE FAUSSES CONVOCATIONS DE JOUEURS CAMEROUNAIS AU PROCHAIN STAGE DE LA SELECTION NATIONALE SENIOR SONT EN CIRCULATION » sans doute émises par des arnaqueurs qui sont, à bien y voir, autant véreux que naïfs tant ils se sont convaincus d’être malins en émettant en catimini des simulacres d’invitations émises d’accoutumées, et sans suspense, par le secrétariat général de la FECAFOT, sur la base d’une liste dressée par l’entraineur-sélectionneur national. Hugo BROOS est justement entrain de finaliser cette liste des lions indomptables qui seront convoqués pour le stage de préparation au match officiel du 10 juin contre la Colombie et à la coupe des confédérations FIFA 2017. Impossible donc que la FECAFOOT ait pu émettre

les appels en question, quoique des clubs ne l’auraient pas cru, n’eu été ce communiqué, qui loin d’être un coup de semonce, est un appel à dénoncer les individus en possession de ce type de document via l’adresse de la fecafoot. La fédération entend en effet entamer des poursuites judiciaires à l’encontre de toute personne physique ou morale qui serait à l’initiative de cette bassesse.A l’évidence, leur sacre obtenu de haute lutte au pays de l’okoumé n’a pas seulement permis aux lions indomptables, dont la peau ne se vendait plus cher à l’aube de la CAN Gabon 2017, de regagner la confiance de leur public, d’aucuns veulent en faire déloyalement leur fond de commerce. Pas de chance, les autorités camerounaises sont au taquet.