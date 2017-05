Cameroun - Drame d'Eseka: Une ribambelle de facteurs aggravants

Le rapport évoque la surcharge des voitures du train Intercity qui a déraillé à Eséka. Pourtant c’est désormais une lapalissade de reconnaitre que l’embouteillage enregistré à la gare de Yaoundé le 21 octobre 2016, était la conséquente directe de l’affaissement de la buse sur la rivière Manyaï, sur l’axe lourd Yaoundé-Douala, dans la nuit du 20 au 21 octobre. Un affaissement qui a eu pour effet d’interrompre le trafic sur cet axe très fréquenté, et de dévier les milliers de voyageurs à destination de Douala, qui n’avaient plus grand choix, sur le transport ferroviaire. Dans les médias officiels, le ministre des Travaux publics avait humblement reconnu que son département ministériel était bien au courant de la vétusté de cet ouvrage, autant que bien d’autres qui étaient déjà recensés sur le réseau routier national. Sans faux fuyant, Emmanuel Nganou Djoumessi n’a de cesse de reconnaitre l’urgence de l’entretien routier depuis

son arrivée au ministère des Travaux publics où il a eu à dénoncer l’état scabreux de nombreuses routes, décriant au passage les limites jusque-là enregistrées sur l’entretien routier. Un langage de vérité qui renseigne sur le niveau de décrépitude du réseau routier national. Et même si l’opinion a salué la dextérité avec laquelle le ministre des Travaux publics a remis en service l’axe lourd Yaoundé-Douala, il est incontestable que la rupture de la buse de Manyaï reste le seul facteur expliquant l’engorgement de la gare de ferroviaire de Yaoundé le 21 octobre, et incidemment, la surcharge du train de la mort. Face à cette situation d‘urgence, le ministre des Transports avait reconnu avoir donné des instructions aux responsables de la Camrail pour que des mesures spéciales soient prises en vue d’assurer le transport de ces nombreux voyageurs vers Douala. Comment comprendre que le rapport de la Commission Yang n’y fasse aucune mention ? Les responsables de Camrail dont il est question aujourd’hui de poursuivre devant la justice pouvaient-ils ignorer ces instructions données par le ministre tutelle des services de transports ? Comble d’incompréhension, Edgard Alain Mebe Ngo’o était monté au créneau pour démentir la survenue de cet accident, alors qu ela triste nouvelle faisait fureur sur les réseaux sociaux. Une sortie qui avait eu le malheur de plomber la communication gouvernementale autour de l’évènement, au risque de contrarier la célérité des secours qui étaient susceptibles d’être organisés.Sur ce volet du secours et de l’assistance aux victimes de l’accident, le rapport semble ne pas s’en être préoccupé. Et pourtant, selon des témoignages concordants, la prise en charge des blessés de l’accident était loin d’être optimale. Combien étaient-ils ceux des blessés qui avaient trouvé la mort sur le chemin de l’hôpital, et qui auraient pu être sauvés par une anticipation sur la prise en charge médicale ? Par ailleurs, l’accident d’Eséka a révélé la qualité approximative des plateaux techniques des hôpitaux de district camerounais, contraignant à évacuer vers les hôpitaux de Douala les blessés graves de l’accident, avec tout le risque encouru. Toutefois, la défaillance la plus criarde aura été l‘absence des mécanismes de protection civile au Cameroun. Malgré toute une direction consacrée au sujet au ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, les experts en la matière ont conclu à la défaillance de la protection civile, dont on n’a pratiquement pas perçu l’implication dans la résolution de la crise née de l’accident. Autant de facteurs dont les défaillances conjuguées ont contribué à aggraver le bilan du déraillement du train d’Eséka, et sur lesquels le rapport de la commission Yang garde étrangement silence. N’empêche, selon son communiqué, la présidence de la République semble disposée à tirer toutes les conséquences de ce sinistre, qui au-delà du rapport de l’enquête, met en exergue les failles d’une gouvernance reprochable à différentes strates. Suffisant pour se demander qui portera le chapeau politique de ces défaillances. Just wait and see.