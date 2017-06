Cameroun - Musique: Koppo de retour sur scène avec la « Gromologie »

L’auteur de « si tu vois ma go » a livré officiellement le 05 juin 2017 « Gromologie » son nouveau single. Sur certaines chaînes de télévision au Cameroun, le clip passe pratiquement en boucle. On a alors le plaisir de retrouver celui a fait pratiquement une décennie sans sortir d’album. Le single est captivant et dansant. On voit l’humouriste « Moustik » jouant le rôle d’un instituteur qui fait usage d’un gros dictionnaire d’où il tire des gros mots avec des terminaisons en « ique ». « La chanson a été inspirée des débats du dimanche au Cameroun, où les gars parlent le gros français au lieu de dire les chosent simplement », explique Koppo le 04 juin. « Gromologie » annonce un album qui sera disponible dans 4 ou 05 mois, « Ça sera à la fin d’année 2017 » a confié l’artiste. En attendant, les mélomanes

peuvent se trémousser de mélange de rythme dont seul Koppo a la maîtrise. L’on détecte dans le single un peu d’Assiko (du fait des percussions), du rap (les rimes) et même du bikutsi (rythmes). Le tout baigné dans un texte bien travaillé et humoristique, voire satirique. Il y a deux ans l’artiste annonçait déjà les prémices de cet album, alors de retour de France après 3 mois passé à Paris avec Blick Bassi dans le cadre de « visa pour la création », un programme de résidence des réseaux culturels français destiné à des artistes résidant en Afrique et dans les Caraïbes, qui souhaitent se perfectionner et donner un coup d’accélérateur à leur carrière. De son véritable nom Patrice Minko’o, Koppo est né en 1976. Au début des années 2000, il officie comme comédien, en particulier dans Cité Campus, une des premières sitcoms camerounaises. La révélation musicale a lieu pour lui, en 2003 lors d'un concert donné à Douala par Manu Dibango, accompagné ce jour-là du groupe Macase, (lauréat du Prix Découvertes 2001). Après le concert, le jeune homme passe la soirée avec les artistes et au petit matin, prend le micro et déclame un texte intitulé « Si tu vois ma go ». Fort de ce premier essai, le jeune artiste sur les recommandations de Blick Bassy, chanteur de Macase, va commencer à travailler ses textes. Ceux-ci rendent compte avec authenticité de la vie des jeunes Camerounais de sa génération. Il utilise pour ça le « camfranglais », une sorte d'argot national à base de français, d'anglais et de langues camerounaises. Avec son phrasé que certains compare à celui de Doc Gynéco, le slameur/rappeur sort un premier album intitulé « Je go », chroniques de la vie ordinaire et des rêves éveillés, partagés par toute une génération de jeunes urbains. Koppo n'hésite pas à faire appel à des artistes comme Charlotte Dipanda pour lui donner la réplique sur un titre comme J'en ai marre. Produit par Blick Bassy, cet album permet à Koppo de se faire connaître par le public camerounais qui s'avère enthousiaste et réactif. La rédaction de 237online.com vous propose en exclusivité de visionner le clip HD réalisé par Adrénaline