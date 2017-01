Cameroun: 37,8 milliards pour alimenter Meyomessala, Melong, Nkongsamba en eau potable

Les villes de Meyomessala, Melong et Nkongsamba seront bientôt approvisionnées en eau potable. Une convention crédit-acheteur d’un montant de 37,8 milliards FCFA a été signée entre le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire Louis Paul Motaze et le Directeur de l’industrie et de l’énergie renouvelable de la GIEK Banque norvégienne, Ivar Slengesol, le vendredi 13 janvier 2017. 237online.com Cette première convention signée entre la République du Cameroun et l’Etat norvégien est ainsi la première formalisation de la coopération et du partenariat au développement par lesquels la Norvège entend accompagner le gouvernement dans le domaine de l’alimentation en eau potable. Selon le ministre de l’Economie, de la planification et de l’aménagement du territoire, ce projet de construction, d’extension et de renforcement des réseaux d’alimentation en eau potable des villes de Meyomessala, Melong et Nkongsamba, vise à améliorer le taux d’accès aux services d’eau potable dans

les trois villes, et à renforcer les capacités de gestion techniques dans ce secteur. La particularité de ce projet, est qu’il met en place une technologie basée sur la filtration membranaire, qui permet de garantir une très bonne qualité de l’eau produite, ainsi que la durabilité et la fiabilité des équipements à coût très compétitif. Grâce à ce projet, la capacité additionnelle de production en milieu urbain et périurbain sera de 20.000 m3/jour environ, ce qui permettra d’alimenter près de 250.000 personnes en eau potable et d’accroitre le taux de desserte. La main d’œuvre locale sera utilisée pendant la phase de construction à hauteur de 70%, toutes catégories professionnelles confondues a-t-on appris. Ce projet s’inscrit en droite ligne avec la mise en œuvre du Programme d’Investissement de la Camwater, dont le but est d’atteindre un taux de desserte de 85% en milieu urbain et périurbain à l’horizon 2032. Selon le Minepat, l’implication de la Norvège en faveur du développement économique de notre pays, est un signe fort de l’engagement de ce pays à accompagner la politique de développement économique et social du Cameroun, prônée par le Président de la République dans sa vision volontariste de l’heure qui vise l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035.Cette nouvelle coopération qui s’ouvre sur le Cameroun grâce à ce premier projet, connaîtra certainement de nouveaux engagements parmi lesquels celui du Projet de renforcement et d’extension d’une station d’eau potable de Japoma dans le Littoral et celui de la fourniture de 64 groupes électrogènes en préparation à la CAN 2019 pour un montant de 75 millions d’euros.