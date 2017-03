Cameroun - Multiculturalisme: Des exemples qui parlent aux Camerounais

« Il n y a pas d’antagonisme entre fédéralisme et volonté de développer un pays et le modèle de développement dicté par le haut semble dépassé ». Ces propos d’un diplomate, s’appuient sur des pays tels que la Suisse, le Canada ou la Belgique, qui présentent des similitudes avec le Cameroun au plan de la diversité ethnique, culturelle et linguistique. Les plénipotentiaires de ces trois pays ont montré lundi dernier les spécificités de leurs différents pays ainsi que les mécanismes mis en place pour favoriser l’inclusivité. C’était au cours de la session d’échange organisée à la fondation Salomon Tandeng Muna par le centre africain d’études internationales, diplomatiques, économique et stratégiques (Ceides). Placée sous le thème « comment réussir la " glocalisation " ? Regards croisés et partages d’expériences sur les défis de l’inclusivité et la construction de la cohésion sociétale : Belgique, Canada, Etats-Unis, Suisse », cette session a

donné l’occasion de vivre les expériences édifiantes de ces pays, avec un point d’ancrage commun qui est le fédéralisme. Selon Edwin Keijzer, adjoint au chef de mission du royaume de Belgique, la prise en compte de la diversité et des équilibres est une préoccupation centrale dans la gestion du pays. Ce pays est constitué de six entités fédérées notamment trois communautés (flamande, française et germanophone) et trois régions dotées d'une autonomie législative. Les trois langues officielles, néerlandais, français et l’allemand, sont égales au niveau fédéral. En ce qui concerne le Canada, le haut commissaire, René Cremonese a expliqué que chaque province de cette fédération est un Etat à part entière. La force du pays dans l’inclusivité résulte de la savante combinaison entre les aspirations communautaires et le vouloir vivre national. « On a deux cultures, deux héritages linguistiques de la France et de la Grande Bretagne. Mais avec l’ouverture de l’immigration, le canada est actuellement l’un des plus grands pays multiethniques dans le monde. Le multiculturalisme aligné dans un cadre bilingue était donc la seule option pour la survie du Canada », explique-t-il. Le diplomate indique que pour y parvenir, les canadiens ont appris et adopté la tolérance et le respect mutuel. D’après Claude Altematt, ambassadeur de la Suisse, le civisme et la prise en compte des différences constituent les principaux ressorts du maintien du dynamisme économique, de la stabilité politique et des équilibres culturels dans la confédération helvétique. Le diplomate n’hésite pas d’ailleurs à qualifier la Suisse de « pays le plus stable au monde ». Pourtant le pays a quatre langues nationales, l’allemand, le français, l’italien et le romanche, réparties en quatre zones linguistiques reconnues, en principe unilingues. Depuis qu’elle est devenue un Etat moderne en 1848, le pays qui dispose de 27 constitutions, dont une fédérale et 26 cantonales n’a jamais connu de bouleversement. Au regard de ces exemples instructifs, Chemuta Divine Banda, président de la commission nationale des droits de l’Homme et des libertés (CNDH) du Cameroun, a déploré le fait que dans cette « Afrique en miniature » on ne soit pas encore arrivé à instaurer un dialogue franc pour contrer les velléités de repli identitaire que cristallise la diversité culturelle du pays. Les exemples présentés des modèles car les particularités des pays sont importantes. « Je parle du Canada, c’est à vous de voir s’il y a quelque chose d’utile pour votre pays, parce qu’il n’est pas possible de prendre le modèle d’un pays et l’implanter ailleurs », conclut René Cremonese.