Cameroun: La mission de Paul Biya à la 35 è promotion de l'Emia

Le chef de l’Etat, Paul Biya a présidé au Quartier Général à Yaoundé le vendredi 21 avril 2017, la cérémonie de triomphe des élèves-officiers de la 35eme promotion de l’Ecole militaire interarmées (Emia). Baptisée « Paix et Emergence », cette promotion entrée à l’Emia le 4 novembre 2013 était composée de 178 élèves officiers qui ont bravé les trois années de la dure formation militaire. Elle comptait dans ses effectifs six ressortissants gabonais et un malien. Dans son discours de circonstance, Paul Biya, a magnifié le rôle des Forces de défense dans la préservation de la paix au Cameroun et invité les nouveaux officiers à suivre l’exemple de leurs aînés. « Depuis plusieurs années, notre pays est confronté, à ses frontières, à diverses menaces : la piraterie maritime, les incursions de groupes armés provenant de pays voisins, les prises d’otages avec demandes de rançon et surtout les exactions du

groupe terroriste Boko Haram », a rappelé Paul Biya. Avant d’ajouter : « En cela, nos Forces de Défense et de Sécurité donnent un exemple qu’il me plait de magnifier en cette solennelle occasion. Elles font de manière admirable, leur devoir pour défendre la patrie. Grace à leur dévouement, à leur bravoure, à leur sens du sacrifice, la piraterie maritime a fortement reculé ». Selon Paul Biya, les preneurs d’otages sont traqués sans relâche. Boko Haram a subi de cuisantes défaites et n’en est réduit qu’à lancer des attaques sporadiques contre les populations civiles, ou à essayer de perpétrer de lâches attentats. Dans ce rude combat contre les ennemis de notre pays, plusieurs de nos filles et de nos fils sont tombés au champ d’honneur. D’autres ont été blessés. Et Paul Biya de conclure : « Vous avez choisi le métier des armes. Ce métier, l’un des plus beaux du monde, est noble, exigeant et exaltant. Il est également connu, comme le seul où le sacrifice suprême est assumé comme une éventualité. La carrière que vous venez d’embrasser impose une discipline rigoureuse, une loyauté sans faille aux institutions républicaines et une disponibilité de tous les instants. A l’instar de vos ainés qui se sont illustrés sur les champs de bataille, je vous exhorte à poursuivre l’œuvre de défense et de protection de la patrie».