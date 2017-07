Cameroun - Issa TCHIROMA: « Je suis en bonne santé », rendez-vous en conférence de presse

Quelques uns de ses collaborateurs l'ont tenté d'expliquer, de retour hier au beecail, Issa TCHIROMA BAKARY a corroboré n'avoir aucun souci de santé. A-t-il expliqué qu'il était en séjour privé en Europe et que ses sorties médiatiques vont d'ores et déjà se faire régulières comme par le passé pour le décryptage de sujets de grande importance pour le régime en place. S'il s'est récemment découvert à la presse les 27 juin et 29 juin dernier respectivement pendant la fête du Ramadan et le Conseil d'Administration à la Cameroon Radio Television, le porte parole du gouvernement camerounais était plus absent que présent dans les médias des mois durant; il ne s'est exprimé sur aucun sujet de l'actualité camerounaise qui foisonne par ces temps. Des anonymes et autres exégètes se sont avancés pour attribuer ce silence radio inhabituel à une maladie grave qui aurait contraint le Ministre à recourir à l'expertise

étrangère pour recouvrer la santé. Si vérité il y a, a donc indiqué Issa TCHIROMA ce 12 juillet 2017, c'est qu'il était empêché mais qu'il est bien disponible à présent. On n'y croira certainement davantage à sa première sortie médiatisée.