L'Aéroport international de Douala fermé pour plus de deux semaines

Cette fermeture se justifie par des travaux de réfection qui vont durer exactement deux semaines et deux jours. Soit du 10 avril de 4h à 12h ensuite fermé de 4h à 8h du 11 au 25 avril 2017. Mais, un communiqué de la compagnie aérienne panafricaine ASKY, adressé à ses passagers, évoque «des travaux de réhabilitation des deux pistes d’atterrissage» de l’Aéroport international de Douala. Des perturbations dans le trafic pendant les travaux de réfection sont envisagées avec notamment 60 des 200 vols prévus décalés. La fermeture de cette installation destinée au trafic aérien public n’est pas une première. L’on se souvient qu’il avait déjà été fermé du 1er au 21 mars 2016 pour des raisons similaires. Pendant cette période, tous les vols et passagers à destination ou au départ du Cameroun s’effectuaient à partir de l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen, situé dans la banlieue de la capitale du pays. Cette

plateforme aéroportuaire accueille environ 500 000 passagers par an. Il dispose d'une capacité d'un million et demi de passagers et cinquante mille tonnes de fret par an.