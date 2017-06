Cameroun - Conseil Supérieur de la Magistrature : Ce qu'ils se sont dits

C’est à 11 heures que s’ouvre le conseil de la Magistrature. Le tout premier des sept points à l’ordre du jour est directement amorcé ; la main sur le cœur, les nouveaux non magistrats nommés depuis décembre 2014 par le chef de l’Etat au sein du Conseil s'engagent à servir la nation avec patriotisme et dans la discipline. C’est justement l’indiscipline qui va constituer la seconde halte de cette entrevue, les dossiers de poursuites disciplinaires contre sept magistrats du siège vont être scrupuleusement examinés, procédure qui s’est déroulée en présence de leurs défenses respectives. La suite a été moins houleuse ; il y a eu du mouvement au sein de la Magistrature, majoritairement de ceux qui suscitent des clameurs de vivats. Des auditeurs de justice, diplômés de l’Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature (ENAM), des promotions 2015, 2016 et 2017 ont été intégrés dans le corps de

la magistrature. Des magistrats ont été promus pour le compte de l’année 2016-2017, un des membres du conseil a été désigné pour être nommé membre du conseil constitutionnel. C’est délibérément le plus marquant des points à l’ordre du jour, un vaste mouvement de siège a été effectué dans les parquets, à la cour suprême. En filigrane de ces nominations et affectations, des départs n’ont pas manqué, notamment celui des magistrats ayant atteints la limite d’âge d’admission à la retraite. On peut à cet égard évoquer le cas Paul Ayah Abine, avocat général près la Cour suprême-qui a ce jour est en détention au Secrétariat d'État à la Défense depuis janvier 2017: une détention dont des magistrats se sont indignés dénonçant son illégalité. A noter que c’est la première session du conseil supérieur de la magistrature depuis le début de la grève qu’observent les avocats anglophones depuis un peu plus de 7 mois.