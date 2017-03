Cameroun: Le Sdf se prononce sur la crise anglophone

Le parti leader de l’opposition au Cameroun exige la libération des leaders anglophones incarcérés, le retour au fédéralisme, la révision du système éducatif et du système judiciaire avec une attention particulière sur le Common law, et exhorte le président Paul Biya à instruire la démilitarisation du Nord-ouest et du Sud-ouest.

Le parti de Ni John Fru Ndi a officiellement donné sa position le 25 mars 2017, lors de la réunion de son Comité exécutif national, tenue à Soa - une banlieue située à une dizaine de kilomètres de Yaoundé. Les travaux du Comité exécutif national du Sdf - le Social democratic front ont tourné essentiellement sur la crise anglophone et la préparation du prochain Congrès du parti leader de l’opposition. Réunion élargie aux parlementaires – sénateurs et députés, ainsi qu’aux magistrats municipaux. Au cours du point de presse donné à l’issue des assises, Fru Ndi a officialisé la position de son parti concernant la crise anglophone qui secoue les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest depuis le mois de novembre 2016. Bien qu’opposé à la méthode jusqu’ici employé par le gouvernement pour résoudre ladite crise, les membres du Comité exécutif national, les parlementaires et les maires ont prescrit la

voie du dialogue, demandant à Fru Ndi de tout faire pour réunir les leaders traditionnelles, politiques et religieuses des deux régions, et même ceux de tout le Cameroun. Par ailleurs, le parti créé le 26 mai 1990 à Bamenda, exige la libération de tous les leaders anglophones incarcérés dans le cadre de cette crise. Pour le Sdf, la crise n’est pas partie des revendications politiques, mais bien des revendications corporatistes des avocats et des enseignants, pour de meilleures conditions de travail. « Depuis sa création en 1990, le Sdf a toujours pensé que le meilleur modèle développement social, économique et culturel, est le fédéralisme. En effet, le fédéralisme donne plus d’opportunités aux collectivités territoriales décentralisées dans la gestion de leurs propres affaires et leur destinée. Cette conviction s’appuie sur certains faits. On peut citer quelques Etats parmi les plus développés au monde comme les Etats-Unis, le Canada ou l’Allemagne qui pratiquent le fédéralisme », expliquent les têtes pensantes du Sdf. En plus du retour au fédéralisme, le Sdf demande une révision du système éducatif et une révision du système judiciaire avec une attention particulière sur le Common law, et appelle à la libération sans condition des leaders arrêtés, en particulier les enseignants et les avocats. Aussi exhorte-t-l le président Paul Biya à instruire la démilitarisation du Nord-ouest et du Sud-ouest. Annoncé pour le mois d’avril 2017, le prochain Congrès du Sdf a été repoussé à une date ultérieure afin de résoudre les problèmes qui se posent encore dans certaines antennes régionales du parti. A la question de savoir s’il sera candidat à sa propre succession et de fait, candidat à la présidentielle 2018, Fru Ndi est resté, une fois de plus, indécis, faisant savoir qu’il répondra à cette question en temps opportun. Pour le moins, il s’est voulu rassurant par rapport au choix de l’honorable Joshua Oshi - 1er vice-président du Sdf, ainsi de celui de tout autre candidat susceptible de défendre les couleurs du Sdf.