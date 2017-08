Cameroun: Michel Thierry Atangana n'aurait jamais fait 11 enfants en prison

13 jours après la sortie médiatique de Nicole Etoundi (son ancienne épouse) qui a laissé prospérer l'idée selon laquelle Thierry Michel ANTAGANA a fait avec différentes femmes 11 enfants durant les 17 années qu’il a passés en prison pour des faits de corruption, les avocats de l’homme d’affaire sont montés au créneau ce 31 juillet pour rétablir la vérité. À en croire Me Jean Djeuko-l'un de ses avocats-les génitrices de ces enfants étaient déjà enceintes pour quelques-unes lorsque leur client les accoste, il s'est contenté de les assister, le temps de leurs grossesses et de donner son nom aux nouveau-nés. Le bâtonnier martèle qu'au fil de ses 17 années de prison, l'homme d'affaire n'a eu aucune relation intime avec l'une de ces femmes. Les révélations de Nicole Etoundi à cet égard (dans une interview à elle accordée le 18 juillet dernier par le journal Signature) seraient donc non fondées autant

que celles faites relativement à plusieurs autres sujets. Si la damme brame dans le même entretien que son ex-époux tient plusieurs comptes bancaires secrets de part le monde entier, le conseil de Michel Thierry ATANGANA bat en brèche cette révélation qui ne repose sur aucun élément factuel a-a-t-il expliqué. Dans la mosaïque de ses mensonges, a indiqué Me Djeuko, il y a l'affinité qu'à tentée d'établir Nicole Etoundi entre son ancien époux et quelques détenus de l’ Opération épervier (cadres de la république incarcérés pour détournement de deniers publics). L'explication que l'avocat trouve pour ce qui est de ces allégations « aux antipodes de la vérité » est qu'elle a toujours caressé le rêve « de le détruire.»