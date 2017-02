8 mars 2017 : les femmes journalistes d'Afrique se donnent rendez-vous au Maroc

La manifestation réunira au total 100 journalistes, parmi lesquelles on aura 40 marocaines et 60 en provenance de 27 pays de l’Afrique dont le Cameroun, la Tunisie, la Côté d’Ivoire, entre autres. Cet évènement tenu à bout de bras par Radio 2M, en collaboration avec le Comité Parité et Diversité de 2M vise à créer un rapprochement entre les femmes journalistes d’Afrique et contribuera « certainement à la valorisation du rôle des femmes dans le développement de société africaines égalitaires et modernes. L’engagement des femmes marocaines pour la parité est un modèle que l’on peut partager et nous sommes certaines qu’il sera enrichi par les expériences de nos consœurs africaines» laisse entendre Khadija Boujanoui, Présidente du Comité Parité et Diversité de 2M.

Cette entrevue sera organisée en deux parties : un voyage de découverte du 5 au 9 mars dédié aux journalistes du continent, et un forum d’échange qui

se tiendra le 8 mars. Il est à noter qu’une émission inédite de la matinale de Radio 2M sera programmée au jour de la célébration de la journée internationale de la Femme pour une diffusion simultanée dans six pays africains différents, à savoir le Niger, la Côte d’Ivoire, la Guinée Conakry, le Mali, le Sénégal, le Maroc entre autres. Cependant rien ne filtre sur les thématiques qui seront débattues ce jour et le cadre des manifestations.L’idée d’organiser une pareille rencontre est née d’un étrange constat fait par Fathia Elaouni, Responsable antenne et Rédactrice en chef de Radio 2M et son collectif. Recevant quelques unes de leurs consœurs de pays voisins en Novembre 2016 en marge de la cop 22, il leur a été donné de constater qu’outre le fait de partager le même continent, elles avaient les mêmes réalités en partage. Ce premier forum va déboucher sur la signature d’une Charte du Réseau des Femmes Journalistes d’Afrique. Un document qui devrait reprendre les points essentiels qui constituent les préoccupations majeures des journalistes qui seront réunies à cette occasion.