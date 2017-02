Rugby : Philippe Saint-André va entraîner le Cameroun

A l’initiative de Georges Ngono, un de ses anciens coéquipiers de Romans, devenu membre de la fédération camerounaise de Rugby, Philippe Saint-André va entraîner ponctuellement et surtout bénévolement la sélection nationale du Cameroun qui se prépare pour la Bronze Africa cup. Une compétition qu’elle disputera à domicile face au Nigeria et à l’Algérie, du 6 au 13 mai prochain. Philippe Saint-André qualifie déjà l’expérience d' »exceptionnelle », lui qui n’a jamais mis pied au Cameroun. Mais, l’ancien entraîneur du XV de France se réjouit déjà de l’aventure humaine qu’il s’apprête à vivre au pays de Samuel Eto’o, même si elle ne va durer que deux semaines.

Philippe Saint-André a quitté les bancs de touche depuis un an et demi. Ce retour…au Cameroun, a de quoi surprendre. D’autant plus qu’il n’a jamais accepté de coacher une sélection africaine. « Je vais donc pouvoir remettre le short et reprendre du plaisir sur

le terrain », a-t-il confié à Rfi. Les joueurs camerounais? Il commence à connaître. « Il y a actuellement dix-huit à vingt joueurs qui évoluent en France, du Top 14 à la Fédérale 2 ou la Fédérale 3 [de la première à la cinquième division française, Ndlr]. On connait certains joueurs comme Olivier Missoup du Racing 92, Arsène Nnomo du club d’Agen ou Christian Njewel qui joue en seconde ligne au LOU (Lyon). On essaye de rapatrier tous ces joueurs pour vivre une aventure exceptionnelle : représenter leur pays. Les Camerounais n’ont pas disputé de match depuis de nombreuses années », développe-t-il.Objectif, Mondial 2023Phillipe Saint-André fait également montre de beaucoup d’ambition.«Ils (les Lions) sont déjà éliminés de la course à la qualification pour la Coupe du monde 2019. Mais pourquoi ne pas créer une bonne équipe afin de prétendre à la qualification pour 2023?», projette-t-il.Ancien capitaine du XV de France, avec lequel il a joué 69 matches durant les années 1990, celui qu’on surnomme « PSA » a notamment fini troisième de la Coupe du monde 1995 et a gagné le Tournoi des Cinq Nations en 1993. En 1998, cet ailier devient entraîneur de clubs. Depuis, il a coaché en Grande-Bretagne (Gloucester et Sale) et en France (Bourgoin-Jallieu et Toulon), avant de prendre les commandes de la sélection française, de 2011 à 2015. Un mandat mitigé qui l’a vu quitter les terrains, après une lourde défaite face à la Nouvelle-Zélande en quart de finale de la Coupe du monde 2015.