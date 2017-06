USA: L'album « Renaissance » de l'artiste Inorie Fotso disponible dans les bacs

Un album plus vital, plus varié, où on y retrouve des sonorités à saveur Afro Pop dansante, électriques et parfois pléthoriques, mais dans lequel se regroupent des rythmes contemporains. “Renaissance” se présente à nous sous 5 titres aux influences très personnelles. Pour ce nouvel opus, L’artiste Inorie Fotso est retournée à ses origines, ses racines, son histoire, rendant ainsi hommage à travers “Secret Lover’ un morceau de cet album inspiré du titre « Impossible Love » de l’artiste Wally.B. Seck l'icône de la musique sénégalaise.

Une belle reprise symbolique, que l’artiste poursuit dans de ce nouvel opus, mais surtout une création de genre musical revisité par son label de production, qu'ils ont nouvellement baptisé "Afro Rn'b Mbalax".



Ci-dessous la déclaration que dévoile l’artiste/Entrepreneur Inorie Fotso fille du milliardaire Camerounais Victor Fotso:

( À travers ce remix, je rends hommage à mon ami/cet artiste talentueux qui impacte )

Alors, pour ce nouvel album, les mélodies se font quelques fois dansantes et douces, les accords plus sensibles et la voix de “ La PRINCESSE DES EAUX SACRÉES” plus touchante. Les titres s’enchaînent sur des influences afro world partiellement jalonnées d’une touche contemporaine que nous vous invitons à découvrir à travers les liens ci-dessous.



