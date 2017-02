Faï Elvis Ndzedzeni et Lisette Ngalim ont eu la palme d’or, respectivement chez les messieurs et les dames, à l’issue de la 22ème édition de l’ascension du Mont Cameroun tenue ce 25 février 2017 à Buéa dans la Région du Sud ouest.

Cameroun - Course de l'espoir 2017: Faï Elvis Ndzedzeni et Lisette Ngalim trônent

C’est une première pour Faï Elvis Ndzedzeni d’être le vainqueur monsieur de l'ascension du Mont Cameroun, car son plus grand exploit demeurait jusqu’ici le sixième rang occupé depuis l’année dernière. Il ravi donc la vedette à l’indéboulonnable Simplice Ndungueh. Cela à tout pour surprendre, mais comme lors de l’édition 2016, Godlove Gabsibium s’est contenté de la deuxième place. La 22ème ascension du Mont Cameroun aura assurément été celle des grandes surprises puisque Lisette Ngalim qui se hisse à la première marche du podium chez les dames démonte de son trône l’infatigable Yvonne Ngwaya, septuple championne du tournoi. Lisette Ngalim se conforte ainsi de son deuxième sacre après celui obtenu de haute lutte en 2014. La moisson a porté ses fruits, car outre les applaudissements nourris de la foule, les vainqueurs chez les messieurs et les dames ont reçu chacun la somme de 10 millions de francs Cfa. Les deuxièmes et

troisièmes se sont tirés respectivement avec 5 millions et 3 millions de Fcfa.Ils étaient un peu moins de 600 athlètes camerounais et africains sur la ligne départ de cette 22ème édition de « la course de l’espoir » au stade de MOLYKO de Buéa, la capitale régionale du Sud-ouest. Ces athlètes se sont papillonnés sur 42 kilomètres (2500 m de dénivelé) en aller et retour sur les flancs du « char des dieux » (4100 mètres d’altitude). On n’a pas eu du mal à remarquer dans la foulée, la quinquagénaire Sarah ETONGE, le «Docteur des montagnes», qui n’aura certes pas réédité ses exploits monumentaux des années antérieures, mais qui s’est montrée particulièrement satisfaite d’avoir atteint son objectif à savoir « courir pour la paix et l’unité à Buéa et au Cameroun ».Nul doute que le pari de l’organisation de la 22ème édition de la couse de l’espoir, tenue à bouts de bras par la Fédération Camerounaise d’athlétisme ait été réussi, tant, aucun incident n’a été enregistré en marge de cette complétion. Le spectacle, les surprises mais surtout la foule impressionnante désormais l’ADN de l’ascension du Cameroun, sont autant de raisons qui corroborent le caractère adductif qu’auront les éditions à venir de ce tournoi institué en 1973.