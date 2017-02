Cameroun : le report du procès des leaders anglophones provoque le courroux des avocats

A l'annonce de ce report, la tension est vive au Tribunal Militaire de Yaoundé. Ce n'est donc que le 13 février que les trois leaders anglophones poursuivis entre autres pour sécession et rébellion seront fixés sur leur sort.

Dans une tentative de lever un coin de voile sur les raisons de ce report face aux avocats et la presse, Maitres Monthé et Tchoungang s'est heurté à une opposition ferme de certains responsables du Tribunal Militaire. Après quoi la pression est montée d'un cran.

Le greffier en chef fait irruption, ce qui suffit pour irriter les avocats de la défense qui se sont dits violentés car privés "de leur droit de s'exprimer". Mais les avocats eux, n'en démordent pas ils réclament des explications relativement au report du procès de leur confrère. Une autre tentative de communicationd de Monthé et Tchoungang tourne en eau de boudin car vivement réprimée, apprend-on, par

le greffier en chef qui a aussitôt interdit toute capture d'audios ou de vidéos auprès des avocats. des téléphone et autres outils de capture ont été saisis. Selon nos sources,dans la foulée, un journaliste en quête d'informations aurait été dépossédé de son matériel de travail avant d'être conduit de force au Secrétariat d’Etat à la défense.La sérénité est passablement revenue dans la salle malgré les agitations continuelles.Maitre Balla et Dr Fontem, enseignant et animateur à la radio Mancho Bibixy dont le procès a été reporté au 13 février sont dans les faits poursuivis pour coaction d’acte de terrorisme, hostilité contre la patrie, sécession, révolution, insurrection, outrages à corps constitués et aux fonctionnaires, complicités d’actes de terrorisme, incitation à la guerre civile. Ils encourent jusqu’à 20 ans de prison conformément à la loi Camerounaise.