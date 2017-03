Cemac: La croissance économique quasi nulle en 2016

Les signaux sont donc au rouge : l’Afrique centrale est véritablement en crise économique. Selon les estimations du Comité de politique monétaire (CPM) qui, hier 22 mars 2017, a tenu sa première réunion ordinaire de l’année 2017, sous la présidence du tout nouveau gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC), Abbas Mahamat Tolli, le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) a dégringolé, passant de 1,7% en 2015 à 0,2% en 2016. Ce taux de croissance quasi-nul est la résultante des performances défavorables enregistrées par le secteur pétrolier, dont quatre des six pays qui composent cet espace communautaire sont largement dépendants. Il y a également le coût économique du maintien de la sécurité dans certains pays de la sous-région. Outre le repli de la croissance, la conjoncture économique de la Cemac est aussi marquée par

un creusement du déficit budgétaire, base engagements hors dons, à 5,6% du PIB, contre un déficit de 3,3% du PIB en 2015, une légère diminution du déficit des transactions courantes, revenu de 12,2% en 2015 à 11,7% du PIB en 2016. Dans ce sombre tableau, on a également noté une baisse du taux de couverture extérieure de la monnaie à 56,8% en décembre 2016, bien qu’il reste supérieur à la norme statutaire à 20%. C’est du côté de l’inflation que viendra la bonne nouvelle. On y a observé un net recul en 2016, se situant à 1,1% contre 2,5% en 2015. Pour ce qui est de cette année 2017, les perspectives économiques de la zone Cemac sont moins alarmantes que celles de 2016. Le CPM de la BEAC prévoit par exemple une légère reprise de la croissance économique réelle, avec un taux de 1,6%. L’on lie cette remontée du taux de croissance à celle des cours du brut, et la mise en œuvre des réformes actées dans le programme des réformes économiques et financières de la Cemac (PREF-Cemac). Toute chose qui accrédite la thèse de l’agence de notation Fitch Rating, il y a quelques jours, qui analysait que les négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un programme économique triennal accroissaient la confiance des investisseurs étrangers. C’est ainsi que la BEAC prévoit une amélioration dans la gestion des finances publiques, ce qui induirait un recul du déficit budgétaire base engagements, hors dons à 3,2% du PIB. Mais aussi, une remontée du taux de couverture extérieure de la monnaie à 64,8% et une nette diminution du déficit des transactions courantes, transferts publics inclus à 8,2% du PIB. Moins bonne cette fois-là, c’est la remontée en 2017 du taux de l’inflation qu’on prévoit à 2,6%, donc pas très loin des 3% du seuil communautaire. En tenant donc compte de tous ces paramètres économiques, la CPM de la BEAC a décidé de relever le Taux d’intérêt des Appels d’offres (TIAO) de 50 points de base, passant ainsi de 2,45% à 2,95%. Aussi, les taux d’intérêt sur les placements des banques restent inchangés, de même que les coefficients de réserves obligatoires et le taux de rémunération de ces réserves. Pour le gouverneur de la BEAC, il s’agit là d’une mesure de prudence, car quand la conjoncture est difficile, les banques ressentent les effets. Il y a donc un besoin d’assurer l’intégrité des réserves monétaires de la Cemac et maintenir la cohérence dans cette phase difficile. Toutefois, a-t-il tenu à préciser, de nouvelles modalités de calcul de ces réserves seront mises en place à partir du 1er juillet 2017. En attendant, les objectifs monétaires et de crédit des six pays de la Cemac pour les 2e et 3e trimestres de l’année 2017 ont été adoptés, sur la base des différents cadrages macro-économiques nationaux et de l’analyse des perspectives économiques de l’ensemble de la sous-région.