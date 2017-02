Cameroun: Boko Haram met une Psychose dans l'Adamaoua

Le phénomène a pris une ampleur qui n'a d'égale que la nébuleuse Boko Haram dans la région cousine de l'extrême nord. La vitesse supérieure est franchie dans les départements de la Vina et le Faro et Deo dans les localités de Belel, Martap et Minim et les environs de Tignère pour le Faro et Déo ou les prises d'otages ont eu lieu avec payement de rançon et dans certains cas, malheureusement avec exécution des otages pour non payement.



La rumeur comme source d'information dans le faro et déo

Plus de peur que de mal si l'on s'en tient aux faits réels, la rumeur faisant ses effets négatifs et fait gagner la psychose au sein des populations. Cas du Faro et Déo et le téléphone arabe Plus de peur que de mal si l'on s'en tient aux faits réels, la rumeur faisant ses effets négatifs et fait

gagner la psychose au sein des populations. Récemment dans la périphérie de Tignère, un homme ayant pris quelques calebasses de "-bilibile " de trop a retrouvé sa femme morte de suite d'un arrêt cardiaque, court alerter les populations du passage dans sa maison des preneurs d'otages qui les ont molesté, à la suite de quoi sa femme a succombé. Apres enquête, il n'est qu'un affabulateur. Un autre fait plus pathétique que celui qui s'est déroulé à Wouldé à une vingtaine de kilomètres de Tignère route Mayo Baleo ou à la suite d'un éclatement de roue la camionnette appartenant à Souhoudi Dan Poullo transporteur à Tignère a fait l'effet d'une panique suivie de la fuite des populations jusqu'au village Sadeck, ce qui fera dire aux fuillards que le bruit provenait des fusils des preneurs d'otages. Certains bergers se font peur entre collègues, histoire de tester leur courage d'autres plus poltrons regagnent carrément la ville pour invoquer l'insécurité laissant les animaux. La rumeur, encore elle qui voudrait que certains ont aperçu une colonne de quatre vingt preneurs d'otages lourdement armés dans les environs de Tignère. La psychose qui ne manque d'irriter certains, c’est le cas du prédicateur Modibo Mamoudou qui dira aux populations de Tignère << Avez-vous perdu la foi, le courage, en vous, en vous et aux autorités ? Car l'être qui réuni ces trois chose est invincible.>> dira l'homme de Dieu devant les fidèles pris de panique suite aux rumeurs. Dans tous les cas,les autorités ne sont pas mis au courant des tractations et transactions entre preneurs d'otages et famille de la victime ne sachant même que l'outil de communication dont se servent les ravisseurs peut servir de repère aux forces de l'ordre. Que savent les populations des localités où ont lieu ces enlèvements peu de chose sûrement mais, qui le saura alors ? Silence ! L'argent n'aime pas le bruit, ici on parle de millions.Selon les statistiques: plus 500 millions ont servi à payer les rançons en 2016 dans la région de l’Adamaoua.Le mode opératoire est le même, quoique L'enlèvement des personnes est un phénomène nouveau et touche les familles nanties disposant l'argent liquide ou les bœufs pouvant dans un délai bref produire de l’argent. Tout dans les différents processus de négociations que les ravisseurs sont au courant par biais de complice dans la famille proche de la victime, dans tous les cas,les faits et gestes de la famille de l'otage sont rapportés minute by minute, du genre si les forces sont mis à contribution, de quel montant dispose la famille. La durée du kidnapping est de quelques jours à plusieurs mois,avec plusieurs déménagements d'un lieu à un autre afin de brouiller les pistes. Dans la plupart des cas les victimes ne font pas l'objet violence tant que l'espoir d'obtenir la rançon est envisagé. La région de l'Est Peut être considérée comme berceau de ce rapt nouveau, pensé par le jeunes peuls Bororos afin d'extorquer de l'argent aux parents proches, quelque fois avec la complicité même de la personne enlevée.Certains analystes voient cette forme de banditisme comme étant venue de la RCA,ce qui nous semble ici peu probable,sinon le département du Mberé voisin de ce pays serait infesté. Certes, beaucoup des jeunes peuls avaient gagné les rangs des fractions armées la Seleca et autres et plusieurs d'entre ces jeunes ont franchi les frontières du Cameroun lors de leur débandade.Comme son aîné coupeur de route dans les années 1985 qui pour la première avait fait son apparition dans le département du Mberé sur la route de Ngaoui. Le feu Maidadi Sadou de regretté mémoire à l'époque préfet invente le remède miracle qui consistait à détrôner tout chef de village ou canton qui sera la prochaine cible des coupeurs de route. C'est ainsi qu'on a plus jamais parlé des "Djarguina" dans le Mberé.