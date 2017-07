Cameroun : 15 morts, dont 4 enfants dans l'attentat suicide de Waza

Un Bébé, trois élèves dont deux lycéens et écolier sont parmi les 15 personnes décédées (les deux kamikazes inclus) à la suite de cette déflagration survenue ce 12 juillet 2017 aux environs de 21h, a indiqué le Midji YAWA BAKARY, Gouverneur de la région de l'Extrême-Nord. Les blessés de cette attaque, sont pour quelques 5 (des 43 enregistrés) dans un état critique aux dires des officiels. Des dégâts qui font suite à l'activation par une femme (Kamikaze), pelotonnée dans un 'Call Box", de sa charge explosive, les victimes étaient pour la plupart installés dans un restaurant de fortune à quelques mètre de là; survient alors l'irréparable.

Un bilan qui aurait été bien plus lourd car en filigrane de cette attaque un autre Kamikaze(de sexe féminin) a été abattu par les forces de l'ordre alors qu'elles tentait d'actionner sa charge, pendant qu'une autre aurait pris la fuite au courant de

cette même soirée. On a pas tardé à reconnaître en ces attaques la marque de fabrique du groupe terroriste Boko Haram; la secte n'en démord toujours pas avec ces embuscades dans le Grand Nord malgré les mesures sécuritaires prises par les autorités camerounaises. MIDJI YAWA BAKARY ne s'est pas contenté de transmettre les condoléances du gouvernement aux familles endeuillées, ou d'insuffler du courage aux victimes internées à l'hôpital régional de Maroua et dans ceux de Mora et Waza, il a appelé ses administrés "à plus de mobilisation, à plus de vigilance, mais également à plus de collaboration et à la circulation fluide des informations" aux fins d'être sur la bonne piste pour abréger les jours de cette secte barbare.