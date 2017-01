Cameroun - Revendications anglophones: Abouèm à Tchoyi recentre le débat

Avec David Abouèm à Tchoyi, le problème anglophone prend tout son sens. Car, au stade où en sont les choses, il ne suffisait plus de reconnaître son existence. Il fallait le définir. Mieux, l’identifier, le saisir et le présenter. Voici donc les définitions terre-à-terre que cet ancien haut commis de l’Etat donne dans une tribune libre. 237online.com D’abord qui sont les anglophones du Cameroun ? Réponse : « Les populations originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, celles qui y vivent ou qui y ont vécu, qu’elles parlent anglais ou non, qu’elles soient autochtones ou non, qu’elles y soient installées ou non. » Tout comme les « francophones » sont les Camerounais originaires de l’ancien Etat sous tutelle française. David Abouèm à Tchoyi peut se targuer de savoir de quoi il parle ; lui qui a été gouverneur du Nord-Ouest à partir du 8 septembre 1976, avant d’occuper ensuite la

même fonction dans le Sud-Ouest. Du coup, l’administrateur invite à ne pas se méprendre : l’anglophone ne saurait être quiconque parle l’anglais. David Abouèm à Tchoyi emprunte à la méthode pédagogique pour dire aux Camerounais ce que le problème n’est pas. Ainsi, il faut retenir que les anglophones n’ont rien ni contre le français, ni contre les francophones. « Ce n’est pas un problème de vivre ensemble. N’est-ce pas cette région qui accueillit à bras ouverts des milliers de Camerounais fuyant l’indigénat et les travaux forcés? C’est elle aussi qui donna refuge à de nombreux upécistes traqués par les forces coloniales », écrit l’auteur. Pour lui, la partie anglophone ne remet nullement en cause les traditions des peuples du Cameroun francophone que ces traditions soient bassa, beti, bamiléké, peuhl, sawa, etc. Plus important encore, le problème anglophone n’est pas « une volonté de porter atteinte à l’unité nationale ». Les manifestations extrémistes et les appels à la sécession ne sont dès lors que des épiphénomènes. Et même que la demande d’un retour au fédéralisme ne devrait pas être vue comme une menace à l’unité nationale. « A l’époque de l’Etat fédéral, le Cameroun n’était pas moins uni qu’aujourd’hui. Le sentiment national était même plus fort à cette époque, peut-être parce que nous venions de reconquérir notre liberté », écrit David Abouèm à Tchoyi.La définition devient plus intéressante lorsque l’auteur s’attèle à dire ce qu’est réellement le problème anglophone. Il y a d’abord cette révélation qu’en 1979, des tracts avaient été ventilés à travers le pays des mouvements contestataires. Parmi les dénonciations formulées, il y avait la marginalisation des anglophones, traités comme des citoyens de seconde zone ; la francisation du Cameroun, au mépris de l’égalité des deux héritages coloniaux ; la transformation de l’Assemblée nationale en simple chambre d’enregistrement, contrairement à ce qui se passait au Cameroun occidental ;une centralisation excessive de l’Etat ; la multiplicité et la complexité des procédures ; l’abandon des priorités de développement qui étaient celles du Cameroun occidental avant l’unification, avec comme conséquence le ralentissement du développement dans cette partie du territoire, etc. A l’époque, le président Ahmadou Ahidjo avait dépêché plusieurs délégations sur le terrain. Puis, un comité ad hoc de haut niveau avait été mis en place pour mener la réflexion. Le président Paul Biya fait partie des 3 membres de ce comité encore vivants. A l’époque, il était le Premier ministre du Cameroun. Les 2 autres sont Mme Dorothy Limunga Njeuma, alors vice-ministre de l’Education nationale, et David Abouèm à Tchoyi, gouverneur de la province du Nord-Ouest. Ce dernier rapporta les travaux du comité dont les conclusions furent remises au président Ahidjo. De toute évidence, le problème n’a pas été résolu et a évolué au cours des 37 dernières années. Aujourd’hui, David Abouèm à Tchoyi y pose un nouveau regard et met en lumière 6 facettes :1- la critique de l’Etat centralisé,2- le transfert des centres de décision de Yaoundé, loin des populations et de leurs problèmes,3- le non-respect des engagements relatifs à la prise en compte, de manière équitable, des cultures et traditions institutionnelles, juridiques, administratives...héritées des anciennes puissances administrantes ;4- le non-respect des promesses solennelles faites pendant la campagne référendaire ;5- le changement du nom de l’Etat : remplacement de « la République Unie du Cameroun » par « la République du Cameroun » ;6- le non-respect du bilinguisme dans le secteur public, bien que la Constitution fasse du français et de l’anglais deux langues officielles d’égale valeur. Sur chacun des 6 points, David Abouèm à Tchoyi se fait précis, avec la force des détails et des faits historiques. De manière succincte, il est à noter que les anglophones sont aujourd’hui mal à l’aise dans un Etat centralisé où toutes les décisions se prennent à Yaoundé. Rien à voir avec l’Etat fédéral qui exista de 1961 à 1972, dans lequel le Cameroun occidental avait véritablement son destin en main. Les anglophones n’ont pas seulement perdu leur autonomie, ils ont subi d’année en année la mauvaise gouvernance qui s’est installée et le diktat des fonctionnaires de Yaoundé en majorité francophones. Du coup, les promesses de développement n’ont pas été tenues, tout sont négligées des cultures et traditions institutionnelles, juridiques, administratives héritées de la colonisation britanniques. Au lieu de construire une spécificité camerounaise, l’Etat central est resté attaché aux valeurs, cultures et traditionnels françaises ; confortant l’autre Cameroun dans l’idée qu’il est phagocyté. Ce sentiment s’est accentué lorsqu’en 1983, l’Assemblée nationale a voté une loi qui institua la « République du Cameroun », c’est-à-dire la disparition du Cameroun occidental dans cette appellation qui n’a jamais appartenu qu’au Cameroun oriental. Voilà présentée la réalité du problème anglophone ; et David Abouèm à Tchoyi craint de le voir devenir un autre « Boko Haram ». D’où cette mise en garde : « ne commettons surtout pas l’erreur de prendre de haut ce problème. Nous risquerions d’avoir des réveils amers ; ou alors, ce sont nos enfants et petits-enfants qui en auront. » Si les discussions sont possibles avec des criminels pour libérer des otages, il est encore plus sage de discuter « avec tous les compatriotes qui en ressentent le besoin, pour libérer le Cameroun des menaces à la paix, à sa stabilité et à sa sécurité ». Cela devra se faire avec humilité, courage et détermination, dans le dialogue, la concertation et l’entente cordiale. Ancien secrétaire général de la présidence de la République et plusieurs fois membre du gouvernement, David Abouèm à Tchoyi ne croit ni à la puissance du nombre, ni la force militaire. Il invite ceux qui y ont recours à se souvenir que « les opinions sont comme des clous : plus on frappe dessus, plus on les enfonce ».