Cameroun - Revendications anglophones: les manifestants auraient fait une proposition de gouvernement

Liste qui serait partie des manifestants anglophones.

Alors que Les 17 membres de la commission adhoc interministérielle sont en pourparlers ce mardi 27 Décembre 2016 à Bamenda avec les syndicats des enseignants du sous système anglophone pour examiner les voies de sortie de cette crise qui jusqu'ici a non seulement causé des dégâts matériels et humains, mais a abrégé l'année scolaire dans ces régions ,le comité chargé d'étudier les problèmes posés par les avocats d'expression anglaise tient conjointement une assise à Yaoundé dans le même but.

Si ce sont de raisons solides d'espérer le retour de l'accalmie , la liste des ministres et autres cadres (sans doute "à nommer pour que tout problème soit résolu" ) paru dans le numéro n°013 du quotidien l'Epervier Économie de ce 27 Décembre et présentée comme doléance des manifestants a tout pour inquiéter; car rien de tel n'est à l'ordre du jour.

L'on retrouve sur la liste des membres du Gouvernement actuel qui y conservent ou changent de poste, d’anciens ministres, des Députés, etc.. Aucun commentaire n'y est afférent de même la liste n’a pas de signataires.Consulter la liste en dessous

Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com