Cameroun - Gabriel Nitcheu (chercheur, inventeur du Drepanovax): « Il y a des médecins qui envoient des malades chez-moi »

Faites-nous une brève auto-présentation, qui est Gabriel Nitcheu ?

Gabriel Nitcheu est un citoyen Camerounais comme tous les autres. Je suis né dans la région Bamiléké, plus précisément à Banka Bafang au niveau de la chefferie. Mon père était un polygame avec de nombreux enfants. Puisqu’il lui manquait des moyens financiers pour envoyer sa progéniture à l’école, je suis parti du village pour la ville de Douala. Après pas mal de temps passé dans cette ville, j’ai déposé mes valises à Yaoundé où j’avais été captivé par le climat. En un mot, je réside à Yaoundé depuis cinquante ans environ.



Comment êtes-vous arrivé à la recherche ?

Par le hasard des choses. N’étant pas médecin à la base, j’ai commencé au départ à travailler avec le ministère de la recherche scientifique dans le cadre d’un groupe restreint dénommé « agents privés de la recherche scientifique ».



Dites-nous comment avez-vous franchi le pas, au point de vous retrouver dans la médecine ?

Par simple curiosité, j’avais dans le cadre de mes recherches fait une découverte extraordinaire… Elle concernait principalement le traitement du paludisme. Au fil du temps, ce médicament miraculeux est devenu le drepanovax qui traite entièrement et définitivement la drépanocytose.



Répondez-nous en des termes clairs et nets, voulez-vous insinuer que votre produit, le « drepanovax » guérit la drépanocytose ? Rappelons pour notre lectorat que cette maladie est considérée par la médecine dite conventionnelle comme incurable…

Ce n’est un secret pour personne. Je dirais même qu’il est de notoriété publique que le drepanovax soigne la drépanocytose. J’en veux pour preuve la forte médiatisation que ce médicament a bénéficié de la part des journalistes, et spécialement des journalistes d’investigation. S’il fallait faire un bilan, je dirai que le drepanovax a déjà soigné environ 6000 cas de drépanocytose avec des preuves palpables et les témoignages sont disponibles. Notre médicament est une véritable révolution dans le domaine de la science parce que la drépanocytose reste toujours une maladie chronique pour la médecine moderne. Nous sommes d’ailleurs déjà titulaire d’un brévet d’invention, malgré la condescendance de certains responsables du ministère de la recherche qui ne nous accorde toujours pas les égards dus à notre modeste statut. Je n’ai pas inventé le drepanovax pour combattre la médecine conventionnelle. J’ai tout bonnement voulu apporter ma petite pierre pour la construction de l’édifice des savoirs universels.



Parlez-nous concrètement de votre premier cas de guérison…

La première personne guérie par le drepanovax reside à Douala. C’était l’enfant d’une dame du nom de « Ngameni ». Elle a entendu parler de moi de bouche à oreille, c’est ainsi qu’elle était arrivé à mes bureaux. Drépanocytaire de type « SS » au départ, notre patient est devenu « AA » après traitement. A la suite de ce cas, j’ai eu à soigner de nombreux autres, qui ont laissé des témoignages poignants que vous pouvez consulter dans ce manuel (l’interviewé nous tend un document).



Est-ce que vous pouvez nous donner les noms de quelques personnes guéries pour définitivement lever des équivoques ?

Figurez-vous Monsieur le journaliste ! que je n’ai plus la mémoire de mes vingt ans. Compulsez ce document et vous aurez les réponses à toutes vos interrogations. Le drepanovax a obtenu un brevet d’invention délivré par un jury composé d’experts de dix-neuf nationalités. J’ai été par ailleurs lauréat de plusieurs distinctions, à l’instar du premier prix des journées d’excellence de l’innovation scientifique JERSIC ( Editions 2009 et 2014).



Le drepanovax existe formellement depuis combien de temps ?

Le drepanovax existe formellement depuis plusieurs années. Au départ, comme je l’ai mentionné plus haut, je l’utilisais pour guérir des cas de paludisme. Plus tard, au gré des essais cliniques, il est devenu un redoutable médicament contre la drépanocytose.



Quelles relations le chercheur que vous êtes entretient-il avec les pouvoirs publics Camerounais et notamment avec le ministère de la recherche scientifique ?

Je suis un acteur privé de la recherche scientifique, titulaire d’une carte délivrée par le ministère de la recherche. J’ai bénéficié un important soutien de ce département ministériel d’autant plus que le drepanovax a été testé dans les laboratoires de l’institut des recherches médicales et médicinales.



Le drepanovax a-t-il déjà bénéficié d’une reconnaissance formelle ou homologation ? Vous est-il arrivé de travailler avec des médecins qui traitent des cas de drépanocytose au quotidien ?

Il y a des médecins qui envoient des malades chez-moi.



N’est-ce pas à titre privé ?

Je ne le pense pas !



Serait-ce avec l’assentiment du ministère de la santé publique ? Sinon, le drepanovax ne devrait-il pas bénéficier d’une reconnaissance formelle comme un médicament à part entière, en attendant sa commercialisation à l’échelle mondiale…

C’est une phase aujourd’hui révolue. Nous ne fonctionnons pas à reculons. Beaucoup de médias y compris étrangers ont parlé du drepanovax. Je citerai en guise d’exemple, la chaîne Radio France Internationale (RFI). Il y a aussi de nombreux témoignages poignants des personnes guéries qui plaident largement en notre faveur.



Le ministre de la santé publique André Mama Fouda vous a-t-il déjà reçu ?

En tête-à-tête jamais ! J’ai récemment déposé une demande d’audience à son cabinet, mais celle-ci est restée jusqu’à nos jours sans suite. Qu’à cela ne tienne, répondant à une précédente sollicitation, le ministre Mama Fouda avait délégué un haut responsable du MINSANTE qui m’avait reçu. Au cours de nos échanges, le ministre avait fait dire à son proche collaborateur qu’il ne pouvait pas répondre à mes sollicitations faute de législation en la matière. En revanche, ce haut responsable m’avait suggéré de commencer à collaborer avec le médecin de mon quartier. Malheureusement lorsque je m’y suis rendu, celui-ci m’a éconduit comme un chien. Pourtant, le jury chargé de tabler sur mon brevet d’invention à l’OAPI était composé de 19 membres et je devrais révélé ici que chacun d’entre eux, voulait retourner avec moi dans son pays.



L’idée de vendre votre brevet d’invention à de grands groupes pharmaceutiques internationaux vous a-t-elle déjà parcouru l’esprit ?

Si cette situation perdure… Je pense que je serai à mesure de le faire. J’attends encore la décision de l’Etat. Le cas échéant, je pourrai me retourner vers l’OMS avec qui je traite déjà. Je suis d’ailleurs en ce moment entrain de soigner l’enfant d’un haut responsable de cette organisation à Brazzaville au Congo. Cette personnalité a eu mon nom par internet et elle a missionné des personnes ici pour me rencontrer. Peu de temps après, ce haut responsable de l’OMS a débarqué au Cameroun pour récupérer le drepanovax afin de soigner son fils malade.



Depuis que vous soignez la drépanocytose avez-vous déjà eu des cas de résistance ?

En réalité, il n y a aucun cas de résistance. Lorsque les malades arrivent ici, après six mois de traitement, ils sont généralement totalement guéris.



Le drepanovax soigne t-il uniquement les enfants ?

Non ! c’est un médicament qui soigne tout le monde, y compris les femmes enceintes.



Combien coûte le traitement ?

Je ne peux pas quantifier le traitement en termes de numéraires, d’autant plus que nous recevons régulièrement des cas sociaux. Ce n’est pourtant pas que nous refusons de leur administrer le produit. J’estime qu’il appartient aux pouvoirs publics de financer le drepanovax. Dans ce cas de figure, le litre qui coûte 5000 FCFA par exemple, pourrait être commercialisé à 2500 F.



Propos recueillis par Yves Junior Ngangue