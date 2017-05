Cameroun: 320 millions pour l'illumination de Yaoundé en fin d'année

Le marché de l’illumination de fin d’année à Yaoundé est divisé en deux lots. Le premier lot d’un montant de 170 millions FCFA commence au cœur de la ville aux Sept collines. Parmi les 27 lieux sélectionnés par la Communauté urbaine de Yaoundé, l’on retrouve la Place Ahmadou Ahidjo et ses bretelles de la poste centrale jusqu’au monument Charles Atangana. Y figurent aussi : la Place de l’Indépendance, le Bois saint Anastasie, le carrefour Intendance, le boulevard des Cinquantenaires à Omnisport, le carrefour Mvan. La liste de la Communauté urbaine de Yaoundé a retenu aussi dans le lot n°1 le Rond-point Paquita, celui de la gare routière de Mimboman, le carrefour Bata Nlongkak jusqu’au Rond-point Nlongkak, etc. Le second lot, d’un coût de 150 millions FCFA est orienté vers les autres zones périphériques du centre-ville de Yaoundé. Il s’agit de 25 points. Entre autres : le rond-point Oyomabang, la

route du Mont-Febe, le boulevard Jean-Paul II, le Rond-point express à Biyem-Assi, le carrefour du Palais, le boulevard de l’Indépendance – carrefour EMIA et CHU, le carrefour Flamenco. L’on retrouve aussi parmi les sites retenus l’échangeur de Nkolbisson, le carrefour Nsam, le Rond-point Mvog-Betsi, le Rond-point Vogt ou encore l’espace Tonton André, etc. 320 millions à dépenser pour 41 jours Concrètement, l’illumination de la ville de Yaoundé en fin d’année fonctionnera entre le 5 décembre 2017 et le 15 janvier 2018. Soit 41 jours. Il s’agira de la pose du matériel d’illumination fourni par la Communauté urbaine de Yaoundé, la fourniture et la pose de nouveaux matériels d’illumination. Les entreprises sélectionnées procèderont aux raccordements des installations sur le réseau ENEO, y compris la pose de comptage et la mise en marche des équipements. Le délai de dépôt des dossiers est fixé ce jour dans les services techniques de la Communauté urbaines de Yaoundé Des critères essentiels ont été joints aux critères éliminatoires. Au-delà de la présentation du personnel clé d’encadrement, la Communauté urbaine de Yaoundé tiendra compte des références du soumissionnaire pour des travaux des illuminations sur les trois dernières années. Les 320 millions FCFA seront tirés dans le compte « Entretien de voirie/illuminations de fin d’année » du budget de la Communauté urbaine de Yaoundé.