Hugo BROSS : « je n'ai pas l'intention de quitter le Cameroun »

Le nom d'Hugo BROOS figure bel et bien sur la shortlist des entraîneurs pressentis pour encadrer les « Bafana Bafana » que tient la Fédération Sud-Africaine de Football; mais Hugo BROOS est ferme " je n’ai pas l’intention de quitter le Cameroun". Dans son échéancier, le technicien belge n'évoque que les rendez-vous sportifs pour lesquels ses poulains et lui se préparent. La coupe des confédérations qui se disputera en juin prochain (Russie), la coupe du monde Russie 2018 et la CAN Cameroun 2019. La confiance , mais surtout la franchise avec laquelle BROOS livre son récit, laissent penser un moment que la presse dans son ensemble n'a relayé que de vaines rumeurs avant cette entretien. Loin s'en faut. S'il ne révèle pas son identité, Hugo BROOS confirme avoir été en contact avec un manager qui lui avait fait la proposition de lui donner une opportunité d'être porté à la tête

de la Sélection Sud Africaine.L'air enjoué BROOS dit avoir répondu à cet agent par un "ben oui, vas-y, y a aucun problème". C'est comprendre que le démarcheur en question a postulé pour Hugo BROOS, et pourtant le "ben oui, vas-y, y a aucun problème" ne cachait rien des intentions réelles de l'entraîneur Champion d'Afrique. Car si Hugo BROOS se dit conscient du fait que son sacre à la biennale du football africain est un élogieux prétexte pour que fusent un nombre impressionnant d'appels à candidature, il reste indifférent devant toute offre, qu'importe sa provenance et sa cagnotte.Il est donc plus que vrai que l'hypothèse d'un Hugo BROOS à la tête de l'équipe nationale sud-africaine est à écarter dès lors. Ce qui induit que fédération sud-africaine de football a désormais le choix entre Roberto Mancini, Giovanni Trapattoni, Hassan Shehata, Samson Siasia, Lothar Mattheus et Bern Schuster pour remplacer Shakes Mashbaba.Cependant, le mystère reste entier sur la véracité voire l'authenticité ou non de "l'interview" accordée à Gino Laureyssen, l'agent d'Hugo BROOS par Kickoff, qui se trouve être la source de cette confusion général.