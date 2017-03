Cameroun - Climat des affaires: 140 réformes sur 200 exécutées de 2010 à 2016

A près sept années de fonctionnement, le Cameroon Business Forum (CBF), plateforme de dialogue public-privé, a profité de sa 8ème session, dans la capitale économique, le 13 mars 2017, pour faire le point des différentes réformes exécutées par le Cameroun de 2010 à 2016. Un bilan qu’a présenté le secrétaire permanent du CBF aux participants de cette autre session de la plateforme de dialogue public-privé. Ainsi d’après Moise Ekedi, en sept années d’existence, le CBF a permis au Cameroun d’exécuter en tout 140 réformes sur 200 de 2010 à 2016. Des réformes couvrant 11 domaines d’actions prioritaires, que sont : la création d’entreprise, le paiement des impôts, le règlement des différends, le commerce transfrontalier, l’accès à la propriété foncière, le permis de construire, la gouvernance économique, la promotion des investissements, l'accès au financement, les inspections et licences et l’insolvabilité des entreprises. Depuis 2010, ce sont en tout 19 réformes

qui ont été implémentées dans le domaine de la création d’entreprise. Parmi lesquelles, la création de l’Agence de promotion des Petites et moyennes entreprises (APME), la mise en place du dispositif e-registration (création des entreprises en ligne) à Douala et Yaoundé, la signature de l’instruction portant rappel des procédures de création d’entreprises, la création des centres pilotes et de facilitation de création d’entreprise à Yaoundé et Douala, l’opérationnalisation de l’APME, etc. Véritable casse-tête pour la plupart des acteurs économiques du pays, le paiement des impôts est le chantier qui a enregistré le plus de réformes au cours de ces sept dernières années. Soit en tout 22, de 2010 à 2016. Des réformes qui vont de la finalisation des termes de références des télé-déclarations et télépaiement à l’allègement des procédures de contentieux fiscaux (suppression des 10% de caution sur les contentieux fiscaux et réduction des procédures de recours) , en passant par l’opérationnalisation des centres de gestion agréés, l’adoption de la baisse des taux d’imposition de 35% à 30%, pour ne citer que celles-ci. En matière de règlement des différends, trois réformes ont été réalisées au cours de cette période : l’adoption du texte instituant les chambres spécialisées auprès des tribunaux d’instance, l’initiation d’une campagne d’information et de sensibilisation des entreprises sur les avantages du Centre d’arbitrage du Gicam... Dans le domaine du commerce transfrontalier, 21 réformes exécutées en sept ans. La finalisation du texte relatif au transfert des données et au commerce électronique, l’harmonisation des documents maritimes (AVI et BESC), la dématérialisation à l’inscription au fichier des importateurs /exportateurs-Fimex, le tracking des containers...en font par exemple partie. Dix réformes exécutées sur la même période, pour ce qui est de l’accès à la propriété foncière. L’institution des guichets spécialisés pour la délivrance d’actes de propriété est par exemple, une réalité. Concernant le permis de construire, quatre réformes. Beaucoup moins que la gouvernance économique qui a enregistré 15 réformes. A l’instar de la création du Comité de suivi du CBF, l’adoption de la loi sur les PME, la mise à niveau des entreprises et mise en place de BSTP, etc. Dans le domaine de la promotion des investissements, 07 réformes ont été exécutées : adoption de la loi sur les zones économiques, adoption du code des investissements, mise en place des guichets d’accueil API aux aéroports de Douala et Yaoundé, etc. Et enfin, s’agissant de l’accès au financement (08 réformes exécutées), l’accès à l’eau et à l’énergie (03 réformes), les inspections et licences (06 réformes) et l’insolvabilité des entreprises (01 réforme).