Afrique Centrale : Les transactions Mobile Money restent légales

ABBAS TOLI Mahamat, le gouverneur de la BEAC ne s’est pas fendu d’une déclaration allant dans le sens de remettre en cause la légitimité du service Mobile Money que proposent les opérateurs Orange et Mtn dans la sous région. La Banque des Etats de l’Afrique Centrale a en effet donné son accord pour les transactions Mobile Money dans la sous région depuis le 1er Aout 2011. Dans sa configuration, le texte induisait entre autres opérations, le transfert d’argent, le paiement de l’assurance et des factures au travers du téléphone mobile. Jusqu’à ce jour, aucune décision OFFICIELLE venant de l’instance ne l’a abrogé (ce qui nous revient à la suite d’investigations).

La rédaction de 237online.com tenait d’UNE SOURCE une « information » aux antipodes de celle mentionnée plus haut, d’où la production ce 25 mars 2017 de l’article intitulé « Afrique-Centrale : Les transactions Mobile Money déclarées illégales par le gouverneur de la BEAC ». Cette rumeur serait partie d’une information analogue ; notamment, l’interdiction faite dans le courant de ce mois de mars par la BCEAO pour ce qui concerne les transferts orange money entre la France les pays de l’UEMOA. Si ces transactions sont interdites entre les pays de l’UEMOA avec l’Europe, elles ont toujours cours et restes légalement reconnues dans cette sphère autant que dans la sous région Afrique centrale (sous la supervision par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale et la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale COBAC).

Consciente du préjudice que la « nouvelle » a pu porter aux opérateurs Mtn et Orange, la rédaction de 237online.com a tenu à apporter ce démenti, qui a valeur d’excuses et entend mener des investigations approfondies, afin de revenir par le menu sur cette question.



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com