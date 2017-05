Cameroun: Tsimi Evouna et Consorts poussent les fils du Mfoundi à la révolte

Contrairement à ses prédécesseurs qui ont toujours mis un point d’honneur dans le règlement consensuel des différents fonciers et la sauvegarde des intérêts en la matière des fils et filles du Mfoundi. TSIMI EVOUNA depuis son accession à la tête de la communauté urbaine de Yaoundé rame fatalement à contre courant comme mu, par une volonté manifeste de semer la division et la haine au sein de ces familles autochtones. Ses états de service dans l’exécution de ce chantier à la fois insolite et curieux sont d’une éloquence qui défraie la chronique au quotidien depuis lors et plus que jamais. Déguerpissements manu militari des populations depuis des années et incorporation des espaces concernés dans le domaine privé de l’État avec la bénédiction de sa nouvelle acolyte Jacqueline Koung à Bessiké, Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Le bilan provisoire est très lourd et se chiffre en

frustrations des populations victimes mêlées à un sentiment d’abandon par la plus haute autorité républicaine. Ntaba 14 hectares , Ekoudou une dizaine d’hectares, Mballa 1 plus d’une centaine d’hectares, Mvog Atangana Mballa une demi douzaine d’hectares, carrefour Cité verte des dizaines de boutiques construites et abandonnées, Febe village 7 hectares et bientôt d’autres sites visés. Grâce à certains appuis politico-administratifs, rien ne semble ébranler la détermination du 1 er magistrat de Yaoundé de construire la capitale camerounaise sur le dos et les larmes des autochtones dont l’hospitalité légendaire ne saurait être remise en question lorsque l’on a conscience de la pression qu’elles subissent sur leur patrimoine foncier de part. et d’autre. Malgré la pertinence de la loi N°85/09 du 04 Juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation qui dispose ce qui suit « dans son article 1er :1-Pour la réalisation des objectifs d’intérêt général, l’État peut recourir à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.2-Cette procédure est engagée soit directement, lorsqu’elle vise à réaliser des opérations d’intérêt public, soit indirectement à la demande des collectivités locales, des établissements publics, des concessionnaires de service public ou des sociétés d’État » Des dispositions qui semblent ouvrir grandes les portes à TSIMI EVOUNA pour arracher à tour de bras les terrains des fils et filles du Mfoundi qu’il replace dans le cadre des contrats de bail emphytéotiques auprès des investisseurs étrangers. Genre de démarche qui rappelle la technique empruntée pour le pillage scientifique du patrimoine foncier relevant des actifs résiduels des sociétés d’État privatisées dans le cadre du programme d’ajustement structurel... Soit dit en passant ! Ce qui fit déclarer solennellement aux responsables du groupe Carrefour il y a peu lors de la signature d’un contrat de partenariat destiné à la construction sur le terrain querellé à Ekoudou « Nous avons suivi toute la procédure prévue par les textes en vigueur ». Signataire de l’arrêté n° 000557/MINDCAF/A010 du 21 juin 2016 déclarant d’utilité publique un site destiné à abriter les projets structurants au lieu dit Ekoudou, arrondissement de YaoundéII, Département du Mfoundi modifié par l’arrêté n°000998/MINDCAF/SG/D1 du 13 octobre 2016... Le cas d’Ekoudou est particulièrement dramatique dans la mesure où le terrain concerné est occupé sans contrepartie par la société à capitaux français RAZEL depuis bientôt 09 ans sans contrepartie pécuniaire pour les propriétaires titulaires des titres fonciers en bonne et due forme. Il faut noter que la commission d’identification et de recensement prévue par la loi avec pour président le préfet n’a jamais fonctionné et les populations n’ont jamais été notifiées officiellement du décret d’expropriation ce qui les prive de recourir au contentieux. Si TSIMI EVOUNA semble se tirer d’affaire avec assez de bonheur jusque là à EKOUDOU, ce n’est pas le cas de NTABA où les populations rejettent son intermédiation avec quelque investisseur que ce soit et sont d’ailleurs prêtes à en découdre avec lui si jamais, il s’attaque une fois de plus à leurs intérêts comme ce fut le cas voici 09 ans dans ce village des Mvog Ada et des Tsinga. À toutes ces indélicatesses, il importe de greffer l’abandon dans la boue et la poussière des quartiers entiers parmi lesquels l’on peut retrouver Mimboman école, Mimboman Feicom, Nsam-Ahala pour ne citer que ceux là dont l’enclavement chronique inspire désormais les bandits de grand chemin, l’affaire des crimes rituels de Mimbomam en est l’illustration. Si l’on relève un embellissement notoire de l’espace urbain depuis l’arrivée de TSIMI EVOUNA à la tête de la communauté urbaine de Yaoundé, les fils et filles du Mfoundi eux, boivent la tasse amère des déguerpissements arbitraires et des spoliations de leur patrimoine foncier qui ne cessent de semer la division et la consternation au sein de leur communauté pour selon certaines victimes des intérêts personnels cachés et obscurs. Bien sûr comme l’affirment certaines sources sous anonymat, avec la bénédiction intéressée de KOUNG à BESSIKÉ , le MINDCAF et TSILA Jean Claude ,le préfet du Mfoundi, dont le rôle semble stratégique dans l’intérêt de ce trio décidé de spolier sans scrupules les fils et filles du Mfoundi. À tous ces griefs s’ajoutent également, la non indemnisation depuis sa construction faute d’un soutien ferme de TSIMI EVOUNA en sa qualité de Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbaine, des familles expropriées par les travaux de construction du palais de l’Unité d’Étoudi. Les plus intransigeants au regard de la révolte mal contenue qui couve parmi les fils et filles d’Ongola, affirment que TSIMI EVOUNA roule contre Paul BIYA dans la perspective de la présidentielle annoncée l’annéeprochaine...Wait and see !