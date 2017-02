Cameroun : TIC Mag présente son nouveau site web plus coloré et plus étoffé

La nouvelle plateforme web de TIC Mag est comme d’accoutumée disponible à l’adresse www.ticmag.net mais va d’ores et déjà découvrir plusieurs innovations à ses visiteurs. Dans sa nouvelle configuration, si le jeu de couleur y observable a de quoi retenir l'attentention et susciter l'administration des internautes, le site est plus aéré, les articles sont davantage mis en exergue dès la page d’accueil et le long des pages ; il est surtout à noter qu’un point d’honneur est mis sur la publication d’images, avec la vidéo désormais inclue (TIC Mag TV). Dans le wagon de ces innovations de TIC Mag, il faut ajouter la création de nouvelles rubriques à l’instar de FINTECH, Innovation, Infrastructures et équipements, régulation, E-gouvernance.

A l’évidence, ces nombreuses reformes sont la réponse à un besoin certain ; Beaugas Orain DJOYUM, directeur de publication de TIC Mag le confirme « Nous sommes dans un domaine où les technologies et les innovations se développent tous les jours, il était important que nous ayons de nouvelles fonctionnalités encore plus intéressantes. Ceci afin de permettre à nos internautes de naviguer et de lire plus aisément nos articles. Mais, surtout afin de rester plus longtemps sur notre site web ».

Nouvel élan donc pour TIC Mag qui concevrait mal d’être déconnecté des nombreuses et incessantes avancées observables dans le domaine du numérique. La mutation est presque devenue leur ADN puisqu’on se souvient que ce nouvel habillage survient pour modifier le model TIC Mag conçu il y a trois ans. Loin d’être fantaisistes, les nombreux designs dont est sujet la plateforme web de TIC Mag sont la preuve que Beaugas Orain DJOYUM et son staff, non seulement font feu de tout bois pour rester actuels et multidimensionnels dans un secteur où la concurrence n’a jamais de répit, mais surtout qu’ils vont toujours plus loin pour mériter l’attention et la confiance de leur lectorat passif et actif, dont le nombre ira indubitablement grandissant avec cette nouvelle batterie d’offres.



Romulus Dorval KUESSIE, 237online.com