Cameroun - Positionnement: Carrefour veut attirer 17 grandes marques

Pour se démarquer de la concurrence qui fait rage sur le segment de la grande distribution, Carrefour, qui est le 2ème acteur mondial de la grande distribution (selon CFAO RETAIL), compte offrir des produits de qualité à des prix bas aux consommateurs locaux. C’est ce qu’indique le chef du projet de création des centres commerciaux Carrefour au Cameroun. Luc Demez, qui est le directeur général de CFAO RETAIL Cameroun, a confié, ce lundi 27 février 2017, au Quotidien de l’Economie que le leader français de la grande distribution entend aussi faire dans la promotion des produits locaux. « Les consommateurs camerounais n’ont pas trop confiance en leurs produits, pourtant ils sont très bons. Une entreprise comme Chococam fait du bon chocolat, tout comme je connais des PME locales dont les produits sont de très bonne qualité. Dans nos rayons, les consommateurs trouveront, en plus des produits étrangers, de la

viande produite au Cameroun ou encore du poisson issu de la pisciculture, des carottes ou de la tomate produites ici », explique-t-il. Il ajoute que 17 enseignes seront représentées dans les centres commerciaux que Carrefour et CFAO comptent ouvrir au Cameroun. L’ouverture des centres commerciaux Carrefour au Cameroun coûtera au leader français de la grande distribution et ses différents partenaires, la somme de 80 milliards de FCFA. Des financements qui proviennent, apprend-on, de plusieurs partenaires qui ont cru au projet. « Pour la partie immobilière (construction et gestion des centres commerciaux), les actionnaires sont CFAO, Wendel, la Caisse de dépôt et de consignation française (Etat français) et le Fonds souverain du Qatar. Pour la partie exploitation de Carrefour, il y a deux actionnaires, à savoir CFAO (55%) et Carrefour (45%). Et enfin, s’agissant de la partie gestion des marques ou enseignes, il y a un seul actionnaire qui est CFAO (seul actionnaire, 100%) », explique Luc Demez, directeur général de CFAO RETAIL Cameroun. A l’en croire, les centres commerciaux comporteront plusieurs boutiques et grands espaces pour la vente et la distribution des produits étrangers et locaux, et la représentation des grandes marques. « Nous gérerons nous-mêmes trois ou quatre boutiques et trois espaces dédiés à la restauration. Les autres seront loués aux acteurs économiques locaux ou étrangers, qui pourront y vendre des produits de leur choix. Idem, pour la partie restauration, le reste des espaces dédiés à la restauration sera mis en location », fait-il savoir. Ces centres commerciaux Carrefour s’appuient sur trois entreprises créées à cet effet. A savoir, la Sogimcam (partie immobilière), la SDM CAM (partie enseigne) et la CAMDA ( partie exploitation Carrefour). « Dans les grands centres commerciaux, vous y trouverez de nombreux services. En dehors des boutiques Carrefour, on y retrouvera près de 17 marques dont les produits y seront vendus (médicaments, vêtements, chaussure, produits cosmétiques, etc.) », conclut Luc Demez.Grâce aux 80 milliards de FCFA qui seront investis au Cameroun, dans le cadre de la création de six centres commerciaux Carrefour, ce sont en tout près de 5 000 emplois directs et indirects qui seront créés. Soit 500 emplois directs et 1000 emplois indirects pour chacun de deux grands centres commerciaux que vont respectivement accueillir Yaoundé (d’ici fin 2018) et Douala (1er semestre 2019). Quant aux quatre centres commerciaux moyens qui seront ouverts dans les deux villes, en appui aux grands centres commerciaux, leur capacité en termes de création d’emplois est de 150 emplois directs et 250 emplois indirects chacun. Ce qui fait un total de 1600 emplois directs et indirects d’ici à 2020. D’après le directeur général de CFAO RETAIL Cameroun, Luc Demez, les recrutements se poursuivent d’ailleurs dans la capitale économique, même s’il se refuse de révéler le nom des cabinets de recrutement ayant été retenus pour cette mission. « Nous recherchons toutes des jeunes Camerounais dynamiques et intègres », indique-t-il. Pour lui, L’arrivée de Carrefour au Cameroun, va contribuer à faire reculer le chômage dont souffrent de nombreux jeunes.