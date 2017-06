Cameroun: Le FMI prévoit une croissance de 3,7% en 2017

Le rapport sur les « Perspectives économiques » du pays et de l’Afrique subsaharienne a officiellement été présenté hier mardi 13 juin à Yaoundé. C’est à n’en point douter la résultante de la période de crise que traverse la sous-région Afrique centrale, et dont le Cameroun n’est point épargné. Une crise consécutive à la chute des prix des produits d’exportations, notamment le pétrole dont les fluctuations sur le marché international affectent les économies de bon nombre de pays de cette zone. Le taux de croissance du Cameroun sera donc en baisse cette année par rapport à l’année dernière. Selon l’édition de mai 2017 du rapport sur les « Perspectives économiques » du Fonds monétaire international (FMI), qui a officiellement été présenté hier, mardi 13 juin 2017 à Yaoundé, les prévisions de croissance du Produit intérieur du brut (PIB) réel du Cameroun se chiffrent à 3,7% contre 4,4% en 2016.

Même si Alamine Ousmane Mey, le ministre des Finances (Minfi), a lors de la présentation de ce rapport évoqué plutôt le taux de 5%. Néanmoins, les prévisions du FMI sont bien en deçà de celles des années 2013 à 2015, où on tablait autour de 5,6 à 5,9%. Mais le FMI prévoit une légère remontée de ce taux de croissance en 2018 à 4,3%. Du fait certainement de la résilience de l’économie camerounaise dont ont une fois de plus vanté hier le Minfi et le ministre en charge de l’Economie, Louis Paul Motaze, le taux de croissance hors pétrole du Cameroun n’est pas très différent du taux de croissance du PIB réel du Cameroun, puisqu’il est estimé à 3,9% en 2017, et le FMI le prévoit à 4,4% l’année prochaine. Mais ce taux de croissance hors pétrole est également en baisse, puisqu’il chute de presqu’un point allant de 4,8% en 2016 à 3,9% en 2017. Le taux de croissance du PIB réel par habitant, lui aussi, n’en est pas moins affecté. Il passe de 1,9% en 2016 à 1,1% en 2017. Le FMI prévoit néanmoins sa remontée à 1,8% en 2018. Entre autres données essentielles sur la situation du Cameroun dans l’appendice statistique des « Perspectives économiques » du FMI, il y a la variation du prix à la consommation. Pour cette année 2017, ces prix à la consommation vont varier de 1,5% contre 0,3% en 2016. Pour ce qui est de l’investissement, le FMI prévoit un volume total d’investissement de l’ordre de 19,6% du PIB en 2017 contre 20,6% en 2016. Par ailleurs le FMI, une légère remontée de ce volume total d’investissement à 20,6% du PIB en 2018. Le taux de l’épargne brute nationale quant à lui reste presque le même, puisqu’il est prévu à 16,5% du PIB contre 16,4% en 2016, mais il est prévu monter à 17,6% en 2018. Pour sa part, comme depuis les années 2009-2010, le solde budgétaire global du Cameroun, dons compris sera une fois de plus déficitaire, à en croire les prévisions du FMI. Il est pointé à -3,2% du PIB en 2017 contre -4,7% du PIB en 2016. Le FMI l’annonce à -2,6% en 2018. Mais hors dons, ce solde budgétaire global du Cameroun pointe à -3,6% du PIB en 2017 contre -5,1% en 2016. Parmi les bonnes nouvelles des prévisions économiques du FMI sur le Cameroun, il y a les recettes publiques, hors dons. Selon les FMI, ces recettes vont croître en 2017, passant de 16,2% du PIB à 16,7%, et elles devraient davantage croître en 2018 atteignant les 17,3%. Pendant ce temps, les dépenses publiques devraient plutôt baisser, allant de 21,3% du PIB en 2016 à 20,3% en 2017. Mais en raison certainement de nombreux projets d’investissement implémentés au Cameroun, la cagnotte de la dette publique devrait grossir un tout petit peu en 2017, passant de 32,8% du PIB en 2016, selon le FMI, à 33,9% du PIB en 2017. Et, en 2018, cette dette publique pourrait se chiffrer à 35,5% du PIB en 2018. Des chiffres qui n’inquiètent nullement Louis Paul Motaze, qui suggère au FMI de se pencher plutôt sur la qualité de la dette. Dans ses transactions commerciales avec l’extérieur, le Cameroun selon le FMI devrait exporter en 2017 des biens et services pour 22,8% du PIB, contre 21,3% en 2016. Alors qu’’ il devrait en importer pour 25% du PIB en 2017, contre 23,9% en 2016. Toutes choses qui rendraient la balance commerciale du Cameroun déficitaire de l’ordre de -0,5% du PIB en 2017 contre - 0,7% en 2016. Pour ce qui est des investissements directs étrangers, ils seront, selon le FMI, en légère baisse en 2017, allant de 1,9% du PIB en 2016 à 1,7%.