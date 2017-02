Cameroun - PHOTOGAME : Les gagnants du mois de Janvier sous le thème de « la nature »

Pour le mois de janvier signé sous le thème de « la Nature », il était question de vanter la biodiversité de la nature camerounaise dans ses paysages vierges, sa faune, sa flore et aussi le vécu des populations en interrelation avec cette nature.

A l’issue des délibérations, les 3 photos méritantes retenues (qui ont été le plus « liker ») par le jury sont celle de NGONO Nadine qui a su mettre en valeur la « Plage de Ngoyè » au Sud Cameroun, celle de TIETCHEU MONKAM avec son « Cavalier noir » dans le Nord du pays et le « Fleuve Nyong » dans la zone littorale de NKOT Ruben. Chacun d’eux a reçu ce jour 08 février 2017 dans les locaux de Prosygma comme vous pouvez le voir sur les photos, respectivement, par ordre de mérite les sommes de 50 000Fcfa, 30 000Fcfa et 20

000Fcfa.Cependant, l’aventure ne s’arrête pas là avec PHOTOGAME. Pour le mois de février, le thème choisi est celui de « l’Art » ; il s’agit ici de valoriser l’ensemble de notre patrimoine culturel et artistique en termes de peinture, littérature, poterie, forge, sculpture, danse, architecture, vestimentaire, cuisine… bref tout ce qui rappelle le génie créateur de nos Ancêtres et Contemporains. Beaucoup de photos ont déjà été reçues et nous espérons en recevoir davantage pour faire encore plus de gagnants. Pour publier votre photo, rendez-vous sur la page http://photogame.prosygma-cm.com et cliquez sur « Participer ». Les photos sont envoyées jusqu’au 14 février et les votes se font du 15 au 28 février 2017. N’oubliez pas que vous pouvez publier plusieurs images pour maximiser vos chances de gagner, alors à vos caméras.