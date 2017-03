Cameroun: Disputes autour des obsèques de Joseph Mboui

Prêtres, ministres et famille de Joseph Mboui sont regroupés autour de la tombe creusée sous un hangar de fortune. Le regard fermé, ils observent la descente du cercueil de Joseph Mboui, professeur des universités, ancien ministre de l’Education nationale et député à l’Assemblée nationale, décédé dans un hôpital parisien le 27 février, des suites de maladie. Elevé par René Emmanuel Sadi, représentant personnel du chef de l’Etat, à titre posthume au grade de Grand cordon de l’ordre national du Mérite camerounais, la cérémonie de ses obsèques n’a pas laissé transparaître un malaise comme ce fut le cas jeudi dernier, lors de la levée de corps à l’Hôpital général de Yaoundé. Ce jour-là, devant le parterre des personnalités, la fille ainée du défunt, contre l’avis de sa mère, a fait poser les scellés sur le corps de Joseph Mboui par l’entremise d’une requête déposée par son conseil Jean Claude Mba

Evindi au tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou. Une situation qui va créer une vive émotion. Tous les hauts commis de l’Etat présents à la cérémonie de levée de corps n’en reviennent pas. Ils vont tout faire, d’après nos informations, pour que cette situation rentre à la normale. Dans la foule, chacun y va de son commentaire. Après l’audience de référé d’heure à heure, les scellés seront levés et la mise en bière se tiendra en fin de soirée. Sur la requête ayant conduit à ladite situation, on peut lire : « La veuve du défunt et mère de l’exposante, arrivée au Cameroun en compagnie du corps du défunt, a, par communiqué en date du 21 mars 2017 [...], décidé d’organiser à la sauvette ses obsèques le même week-end, contre l’avis de plusieurs membres de la famille du défunt, dont l’exposante se trouvant encore hors du Cameroun, et sans associer les autorités éducatives, administratives et politiques camerounaises, avec lesquelles le défunt a pourtant cheminé en sa qualité de haut commis de l’Etat ». Eu égard à cet argument, l’ancien ministre des Sports, Joseph Marie Bipoun Wum, membre de la famille, va annoncer les obsèques pour une date ultérieure, dans le journal Cameroon Tribune du 22 mars. Le seul garçon du défunt, Hervé Bassog Ba Mboui, au cours de la cérémonie d’inhumation, remerciera le gouvernement et l’ambassadeur du Cameroun en France pour avoir permis l’évacuation sanitaire de son papa et le retour de sa dépouille. Mais, il ne s’exprimera pas sur la requête déposée par sa sœur aînée. En revanche, à sa suite, le chef de famille dira : « Il n’y a pas de problème entre nous. On va finir par s’entendre ». Toutefois, les absences de Jacqueline Marguerite Mboui, fille ainée du disparu, et de l’ancien ministre Joseph-Marie Bipoun Wum, laissent penser le contraire. La délégation de l’Assemblée nationale à ces obsèques était conduite par le vice-président Théophile Baoro. Dans son discours, il a retracé la vie parlementaire du disparu.