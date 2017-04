Cameroun: 488 milliards de FCFA pour la construction du port autonome de Kribi

Louis Paul MOTAZE, Ministre camerounais de l'économie de la planification et de l'aménagement du territoire et S.E.M. WEI Wenhua, Ambassadeur de Chine au Cameroun ont respectivement représentés les parties camerounaises et chinoises dans la signature de cet accord de prêt réparti en deux volets soit , environ 327 milliards de FCFA représentant un prêt préférentiel crédit acheteur et 90 milliards de FCFA représentant un prêt concessionnaire. Cette somme qui représente les 85 ? du coût global du projet devra servir à doter le port autonome de kribi de capacités additionnelles question d'anticiper sur d'éventuels trafics dans l'avenir. " Ces infrastructures allaient être saturées à l'horizon 2020 si l'économie continuait de croître au rythme actuel, ce qui permettrait pour nous de commencer rapidement pour que en 2020 lorsque le besoin en infrastructures nouvelles va se poser , que ce besoin vienne trouver que l'offre existe déjà" a expliqué Louis Paul MOTAZE.

Il sera précisément question d'étendre la digue et de reconfigurer le chenal d'accès. A noter que les 15 ? de financement restants (69 milliards de FCFA) vont être pris en charge par le concessionnaire du terminal à conteneurs dans le cadre d'un accord de partenariat.A l'évidence, l'attente d'un démarrage effectif des activités au port autonome de Kribi n'est pas pour bientôt, car si la date de livraison de cet autre chantier ne se fera pas avant 42 mois, rien ne filtre sur la date à laquelle l'infrastructure portuaire prête depuis deux ans accueillera ses premiers navires.Le port en eau profonde de Kribi est doté de 650 m de quais, dont 350 m pour le terminal à conteneurs et 265,5 m pour le terminal polyvalent. Les deux terminaux ont une capacité d’accueil respective de 300 000 Twenty Equivalent Unit (TEU) par an et de 1,2 million de tonnes par an. La seconde phase de construction de cette infrastructure que tient à bouts de bras la société chinoise CHEC, grâce à des financements d’Eximbank China, prévoit l’extension du terminal à conteneurs de 700 m de quai, visant à le porter à 1050 m, ainsi que la construction de terminaux minéraliers et hydrocarbures . Son chenal de 15,5 m concède à cette infrastructure portuaire, une capacité d’accueil des navires d’un tirant d’eau de 16m, une aptitude que des experts qualifient de meilleure sur la côte ouest-africaine. Mais il reste que sa mise en service est toujours attendue en filigrane de la décrépitude qui commence à l’altérer alors que se succèdent les promesses vaines de ses officiels.