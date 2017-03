Cameroun: La Campost veut distribuer la presse locale

La Cameroon postal services (Campost) est disposée à accompagner les éditeurs de presse dans la distribution. C’est ce qui ressort de la rencontre tenue hier, mercredi 8 mars, entre la Campost et la fédération des éditeurs de presse (Fedipresse) à la direction générale de la Campost à Yaoundé. En effet, depuis que le distributeur Messapresse, filiale de Prestalis, a annoncé son intension de se retirer de la distribution et de mettre en vente ses parts d’ici le 31 mars prochain, les patrons de presse sont à la recherche des solutions alternatives. Le directeur général de la Campost, Pierre Kaldadak, qui est au parfum de l’actualité, a donc convié les directeurs de publication pour leur proposer son aide. La situation telle que présentée par Haman Mana, président de la Fedipresse, est marquée par la fermeture de plusieurs points de vente. Dans la seule ville de Yaoundé, l’on est passé d’une

soixantaine à 8 de points de vente en 20 ans, témoigne Haman Mana. Certaines localités de l’arrière-pays sont tout simplement sevrées de journaux. Les membres de la Fedipresse estiment que la Campost, du fait de son maillage et sa capacité à couvrir l’étendue du territoire, est à la hauteur des défis : acheminer les journaux sur l’ensemble du territoire national et remonter les recettes. Les deux parties ont convenu de mettre sur pied une commission mixte pour étudier les aspects techniques du dossier. La Fedipresse sera représentée au sein de cette commission par Thierry Ekouti, directeur de publication du Quotidien de l’Economie, et Thierry Ndong, le DP de l’hebdomadaire Intégration. Ladite commission devrait faire des propositions concrètes et poser les bases d’une probable collaboration entre les éditeurs de presse et Campost en tenant compte des aspects communicationnels. Au sortir de cette réunion brève mais intense, le DG de la Campost se dit comblé, au regard des échanges qui sont allés au-delà de ses attentes, avec des accords de principes trouvés. Pierre Kaldadak assure qu’il va demander à son service de la logistique de penser à s’organiser pour ce nouveau challenge. La distribution de la presse constitue une opportunité pour l’opérateur postal. La Campost est en effet tenue à remplir son rôle social de la poste. En ajoutant la distribution de la presse à ses activités, il ne s’agira donc pas de rechercher des bénéfices, mais un amortissement des dépenses de l’entreprise. Un argument supplémentaire à la demande de subvention que la Campost a adressée à l’Etat pour ce service social. Les deux parties ont aussi évoqué la possibilité de distribuer les invendus dans les établissements secondaires etles bibliothèques. Autant d’arguments qui pourront peser en faveur de la Campost en vue d’obtenir les subventions de l’Etat.