Cameroun - Can 2017: Les Lions défient les Etalons demain

Pour la 31e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football, 16 équipes ont rendez-vous dès demain au Gabon pour tenter de succéder à la Côte d’Ivoire, sacrée en 2015 en Guinée équatoriale. Du 14 janvier au 5 février 2017, (Gabon, Guinée Bissau, Burkina Faso, Cameroun, Algérie, Tunisie, Zimbabwe, Sénégal, Côte d’Ivoire, Rd Congo, Togo, Maroc, Ghana, Mali, Ouganda et Egypte), vont s’affronter en 31 matchs, répartis sur 4 stades. Emmenée par son sélectionneur Hugo Broos et Benjamin Moukandjo, le capitaine, l’équipe nationale du Cameroun effectue son entrée dans la compétition face aux Etalons du Burkina Faso à 20 heures. En levée de rideau, le Gabon, sera opposé à la Guinée Bissau dès 17 heures au stade de l’Amitié de Libreville. Les Lions Indomptables ont pris leur quartier à l’hôtel Le Méridien après l’arrivée à Libreville mercredi dernier aux environs de 20 heures. Ils se sont entraînés hier

à 16 heures 30 à l'Institut national jeunesse et des Sports (Injs) de Libreville. Pour préparer cette compétition, les Lions Indomptables ont affûté les armes dans un premier temps au stade annexe 1 de l'Omnisports. Ils ont été évalués en match amical contre la Rd Congo au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé le 5 janvier 2017, avec à la clé une victoire par 2 buts à 0. La deuxième phase du stage (acclimatation) a lieu dans la ville touristique de Sipopo en Guinée équatoriale. De retour à Yaoundé, ils ont fait jeu égal (1-1) contre les Warriors du Zimbabwe lors du traditionnel match d'au revoir à Mfandéna.Les Camerounais jouent d'entrée face à un adversaire en perte de vitesse dans cette compétition. Malheureux finaliste en 2013 face au Nigéria, Le Burkina Faso n'avait pas traversé la phase de poules en Guinée équatoriale. Hugo Broos devra composer avec l'absence de Vincent Aboubakar pour ce premier match. L'attaquant de Besiktas est suspendu suite au carton jaune reçu face à la Côte d'Ivoire en 2015. Robert Ndip Tambe pourrait bénéficier d'un rôle de fixateur. A moins que le technicien belge ne penche pour Karl Toko Ekambi, l'attaquant d'Angers, qui a souvent évolué à ce poste en club. Une victoire face à Burkina Faso serait l'idéale pour des Lions qui veulent créer la surprise. Sauf que, ce n'est pas la sérénité pour Benjamin Moukandjo et ses coéquipiers, surtout au regard de leur pâle prestation face au Zimbabwe. Les Etalons entraînés par Paulo Duarte sont arrivés au Gabon avec 23 joueurs dont 2 locaux. Ils ont débuté leur préparation le 27 janvier au Maroc par une défaite (0-1) face à la sélection A' locale. Ils ont battu 2-1 le Mali, une équipe qui sera au Gabon. Paulo Duarté s'est appuyé sur un dosage de joueurs expérimentés comme Jonathan Pitroipa, Préjuce Nacoulma, Charles Kaboré et des jeunes loups à l'instar des frères Traoré, Bakary Koné et Aristide Bancé. « Ce sera un match difficile contre un bon adversaire, mais la partie sera très compliquée pour le Cameroun, car nous sommes une belle équipe », a prévenu Paulo Duarte.