Les causes de la violence dans les lycées du Cameroun

Le phénomène prend de l’ampleur. Les enseignants évoquent la drogue et autres stupéfiants, tandis que certains parents déplorent le manque de rigueur dans les établissements. Liboire Ossene Ahandza, surveillant général au lycée de Nkolndongo, a échappé de justesse à une agression physique par un élève il y a quelques jours. « Lorsque j’ai interpellé l’élève en question, il m’a insulté. N’eût été ma maîtrise de soi ce jour-là, le pire serait arrivé », raconte l’enseignant. Un comportement qui peut s’expliquer par plusieurs facteurs. M. Fokoua, professeur de français dans un autre lycée de Yaoundé, affirme que la principale cause de l’insécurité dans les établissements scolaires est la consommation de drogue et de stupéfiants. « Lorsqu’un élève a déjà fumé ou inhalé de la drogue, il devient violent et agressif. Et cette agressivité ne se limite pas uniquement à l’endroit de ses camarades. Elle s’étend aux enseignants », explique M.

Fokoua. M. Bissoko, enseignant dans un établissement de la place, pense pour sa part que certains enseignants sont responsables de violences physiques qu’ils subissent. « Nous avons des collègues qui exagèrent parfois dans leur langage. Certains élèves ne tolèrent pas ces injures, de même que le ton utilisé par ces enseignants », indique-t-il. Un point de vue partagé par un élève du Collège d’enseignements technique, industriel et commercial (Cetic) de Ngoa-Ekelle. Celui-ci explique qu’il leur arrive d’être violents lorsque certains enseignants font de mauvais rapports auprès de la hiérarchie et salissent leur réputation. Par ailleurs, M. Bissoko explique également qu’on retrouve des élèves qui viennent à l’école uniquement pour nuire à leurs camarades. Ceux-là, croit-il savoir, sont préparés à l’exclusion, qu’ils ne redoutent plus d’ailleurs. Par conséquent, ils agressent physiquement leurs camarades et même certains enseignants. « Lorsqu’on traduit certains élèves au conseil de discipline et qu’on les exclut par la suite, ils reviennent à l’établissement agresser celui qui est à l’origine de leur exclusion », ajoute Liboire Ossene Ahandza. Des parents rencontrés estiment quant à eux que l’insécurité dans les établissements scolaires peut plutôt s’expliquer par le défaut de surveillance, l’absence de rigueur et les recrutements fantaisistes. Des éléments qui sont bottés en touche par Liboire Ossene Ahandza. Ce dernier soutient que c’est plutôt la composition de la cellule familiale qui pourrait être à l’origine du comportement déviant de l’enfant. « Nous avons certains élèves qui vivent dans des familles monoparentales et ne sont pas couverts d’affection. Nous avons également des enfants qui sont abandonnés aux nounous et aux répétiteurs ». Un dernier avis évoque enfin l’environnement social, la télévision et les réseaux sociaux.