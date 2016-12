United Bank for Africa élue Banque de l'année

La banque panafricaine United Bank for Africa (UBA) a illuminé la cérémonie des award du monde bancaire décerné à Londres par The Banker Magazine, une publication du Financial Times. United Bank for Africa (UBA) Plca, a ainsi remporté le prix de la Banque de l'année 2016 au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Sénégal, au Cameroun et au Tchad.

Le PDG de UBA Plc, Kennedy Uzoka a dédié les prix aux clients, dont la fidélité, le soutien et le parrainage, a-t-il dit, sont restés la source de la croissance et de la compétitivité du groupe sur le continent africain.

"La reconnaissance en dit long. Il valide la solidité de la gestion, l'engagement du personnel envers l'excellence du service, un modèle commercial solide et une gestion prudente des risques dans nos. Nous allons continuer le bon travail", a promis Kennedy Uzoka

Organisé chaque année depuis 17 ans, par The Banker Magazine, une publication

du Financial Times, ces récompenses visent à mettre en valeur l'excellence de l'industrie au sein de la communauté bancaire mondiale.Plus de 1 000 demandes sont recueillies et les juges sélectionnent les gagnants, sur la base de paramètres prédéfinis qui mesurent les progrès au cours des 12 derniers mois.United Bank for Africa (UBA) Plca a été fondée par le Nigérian Tony Elumelu, l’un des plus brillants magnats du monde des affaires en Afrique qui s’investit au quotidien à travers de multiples initiatives pour le développement du continent.La filiale camerounaise de cette banque panafricaine a par ailleurs gagné en 2015 le prix KPMG de la meilleure qualité de service bancaire.