Cameroun - Transaction Mobile Money : Express Union fonce droit vers le mur

Même si les milliers de kiosques Express Union Mobile Money annoncés dans la plupart des quartiers des grandes agglomérations, boutiques, stations services et autres lieux par EU sont à ce jour plus absentes que présentes de part le pays, la cavalcade de propagande récemment menée par la micro finance à fond bleu relativement à son retour dans le service de transaction mobile n’a échappé à aucun regard. L’entreprise ne s’est pas contentée de le dire, elle a engagé des initiatives qui cachent mal son intention de déchoir proprement orange et Mtn qui ont le vent en poupe dans le service mobile Money. A l’opposé des 5 % de commission que Mtn et Orange concèdent aux « call-boxeurs », Express union a annoncé il y a quelques jours, qu’elle accordera 40% à ces sous-traitants ; A noter que la micro finance s’est décarcassée pour que leur nombre soit plus important, un

peu moins de 6000 au total de part le pays. Les officiels d’EU s’en félicitent certainement s’ils n’ont pas en point de mire de revendiquer un peu plus de 2,8 millions de clients, le plafond d’orange money-leader dans ce service devant Mtn qui en compte à minima plus de 2,6 millions.

Express Union avance vers un chou blanc !

A l’évidence, l’offensive de la micro finance n’a rien pour inquiéter ses prétendus concurrents, elle aurait été plus éclairée de s’intéresser en primeur à sa cible. Il est en effet difficile de croire, si ça n’est pas risible, que le fait de multiplier les points de vente de son service mobile Money, voire même de contenter ses sous-traitants ait un quelconque attrait pour les consommateurs. Avec Express Union, ils auront désormais la possibilité d’effectuer des transactions -dépôt et retrait de sommes dans toutes agences-, de payer leurs factures soit en téléchargeant l’application y afférent, ou par mobile et autres ; voilà qui peut surprendre qui le souhaite car loin d’être ordinaire, sinon analogue aux différents services proposés par ses protagonistes souffre d’une dépendance accrue à ces derniers. C’est sans gène que ses agents brandissent comme avantage, la possibilité de faire avec EUM des transactions d’Orange à Mtn et vice-versa. Si on parlait de concurrence, celle d’EU ne tient qu’à un fil aussi longtemps qu’elle ne songe pas, si elle ose, A CREER SA PROPRE COMPAGNIE DE TELEPHONIE. Auquel cas, qu’elle continue de rêver qu’au nom de sa camerouneité, des abonnés-camerounais- de Mobile Money d’il y a 5ans vont quitter des firmes qui auront tout fait pour les mettre d’accord, pour tendre la main à une autre dont le marketing dissimule encore les failles. On pouvait acquiescer que d’aucuns ont trouvé le bon partenaire pour leurs transactions Mobile, à savoir Express union, si on ignorait les stratagèmes pas toujours conventionnels qui ont permis à l’entreprise de revendiquer un peu plus de 600.000 clients pour ce service. C’est bien au su de tous qu’en début du mois d’avril 2017 LA MICRO-FINANCE A OBLIGE LES EPARGNANTS DE L’EX FIRST IVESTMENT FOR FINANCIAL ASSISTANCE (FIFFA) A CREER DES COMPTES EXPRESS UNION MONEY AVANT D’ENTRER EN POSSESSION DE LEUR ARGENT, ils sont en effet plusieurs centaines. Vont-ils astreindre le reste des camerounais à leur offre ?

Pour autant, il ne serait osé que d’inférer qu’Express Union qui compte se rattraper sur un volet du transfert d’argent dont il a été le précurseur en 2009 au Cameroun, est bien parti pour se faire doubler derechef par les opérateurs de téléphonie mobile.



Baloum Amchide, 237online.com