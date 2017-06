Cameroun: Encore des produits des produits cosmétiques périmés saisis

Elle ne baisse donc pas la garde et veille toujours au grain. La Brigade nationale des contrôles et de répression des fraudes du ministère du Commerce (MIncommerce) vient une fois de plus de sévir dans certains marchés de la ville de Yaoundé, lors d’une mission effectuée du 09 au 23 mai 2017. Avec comme butin, des centaines de produits cosmétiques périmés saisis par l’équipe conduite par Mme Louise Chantal Ebong à Ndjama, le chef de la Section des inspections de la qualité et du service après-vente à la Brigade nationale des contrôles et de répression du ministère du Commerce. Il s’agit entre autres des savons de toilette, des huiles de toilette, des lotions, des gels, des produits de toilette pour bébé, etc., dont la date de péremption est largement dépassée, pour une valeur commerciale des millions de FCFA. Ces produits, précise la chef de la Section des inspections de

la qualité et du service après-vente seront détruits conformément à la réglementation en vigueur. Outre leur saisie, les opérateurs économiques pris en flagrant délit de vente des produits périmés sont, explique-t-on, exposés à des sanctions pécuniaires, telle prévue dans la loi 2015/018 du 21 décembre 2015, régissant l’activité commerciale au Cameroun. Cette loi prévoit une batterie de sanctions contre la vente des produits périmés, notamment une amende de 10% de son chiffre d’affaires, avec un minimum de perception de 100 000 FCFA pour les personnes physiques et 200 000 FCFA pour les personnes morales. En rapport avec cette prolifération des produits périmés sur les marchés camerounais, Louise Chantal Ebong à Ndjama appelle les consommateurs à la vigilance, et indique qu’avant tout achat, il faut toujours regarder les mentions obligatoires inscrites sur le produit. Notamment, l’origine, le producteur (l’adresse du producteur ou de l’importateur, du distributeur local, etc.), de même que le numéro du lot et la durabilité (date de production et date de péremption). Ce sont ces éléments qui, précise-t-elle, informent le consommateur sur la qualité du produit et sa durabilité. Néanmoins, ajoute-t-elle, la Brigade nationale des contrôles et de répression des fraudes sera toujours en permanence sur le terrain pour traquer ces commerçants véreux qui mettent en danger la santé des consommateurs en mettant en vente les produits périmés.